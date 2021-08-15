«Непростое время – точка. И нечего это мусолить в голове»: певец Алексей Хлестов о заработках в пандемию, смене профессии и борьбе с лишним весом

Алексей Хлестов рассказал, как изменилась его жизнь за время пандемии. Фото: Личный архив

Весной Алексею исполнилось 45 лет. Когда-то артист рассказывал нам в интервью, как его штормило в 35 – он набрал вес, заедал стрессы всем подряд. Но тогда был пик карьеры, вал концертов и хорошие заработки.

- Алексей, насколько изменилась ваша сегодняшняя жизнь и отношение к ней? По-прежнему штормит?

- Штормить будет всегда. Каждый артист, который хочет расти творчески, всегда в движении. 45 – это лишь цифра, а душа у меня все-таки ближе к 35-ти. Я ни в коем случае не унываю, не заморачиваюсь – «а что я после себя оставляю?» Я оставляю музыку, свои песни, которые планирую приумножать. За это время я обновил музыкальное направление, постарался омолодить возрастной сегмент. Моя музыка стала моложе. Раньше я не снимал клипы, а за последнее время снял сразу два. Что касается веса, я до сих пор энергичный, но с весом пока бороться не успеваю. Сейчас его успешно набираю (улыбается). Но в ближайшее время планирую с ним сражаться. Килограммы добавились благодаря пандемии и сокращению занятости.

Хлестов с семьей. Кстати, с супругой Еленой Алексей - знатные кулинары. Фото: Личный архив

- Многие сейчас печалятся об очередной волне пандемии, да и ситуация в принципе непонятная, денег все меньше, многие остаются без работы. А вы весь такой позитивный, сняли два клипа…

- Да, сейчас сложнейшее время, такого еще не было. И все, что мне сегодня удается – благодаря команде и семье. Очень много дает семья: стремление работать дальше, даже несмотря на пока частичную занятость. Благодаря моему концертному директору Руслану мы продолжаем активно трудиться. Нынешний концертный сезон открыли в начале марта в Гродно - билетным концертом в филармонии. Ровно год не было билетных концертов, но в начале весны мы все же открыли сезон, и это было невероятное ощущение.

- Но зрителей было гораздо меньше из-за рассадки через одного. Денег, получается, тоже вдвое меньше?

- Да, рассадка была 50%. Но все прошло отлично. Уменьшение материальной составляющей, как только мы поняли, что пандемия это надолго, была предсказуемой. Заработки стали в разы меньше, и это факт, который нужно принять. Кризисов на нашем веку было немало: и в 90-е, и в нулевые. Но с опытом понимаешь: проходит 3-4 года, и что-то снова начинает происходить, как-то выкарабкиваемся. Время пандемии стало для меня серьезным испытанием.

Хлестов рассказывает, что после долгой паузы концерты приносят особую радость. Фото: Личный архив

«Иногда думаешь: не приобрести ли еще одну профессию?»

- И тем не менее вы создаете клипы один за одним. Это же недешево?

- Производство клипов стало не таким дорогим, как, например, лет 15 назад. И опять же важен человеческий фактор. Со мной сейчас работает Маша Романовская, она и снимает видеоряды, и делает для меня фотосеты. Она создала фотосеты к песням «Сумасшедшая любовь», «Не отпускай меня». Мне по жизни везет на творческих и талантливых людей, это очень сильно поддерживает.

- Когда грянула пандемия, многим стало не до творчества, тут бы себя да семью прокормить.

- Да, сложно, да, иногда думаешь: «Боже, сколько же это будет длиться и не приобрести ли еще одну профессию?» И это моменты, с которыми нужно мириться, чтобы понимать, что если ситуация не изменится – надо в корне менять работу.

- Думали, кем еще можете быть, кроме как артистом?

- Очень сложные мысли. Все, что связано с концертной деятельностью, сейчас серьезно подпритихло. Переквалифицироваться непросто. У многих артистов сейчас есть параллельные работы. Я занимаюсь еще и организацией различных мероприятий. А грустные мысли стараюсь не держать в голове. Непростое время – точка. И нечего это мусолить в голове день за днем. Уже много лет любые трудности я рассматриваю, как испытания, и стараюсь их преодолевать без страданий.

- Некоторые разводят руками, не понимая, как жить дальше. Кто-то уезжает на заработки за границу…

- Я уважаю людей, которые ищут альтернативные территории для работы. Все может быть, я тоже когда-то уезжал зарабатывать концертами в Бахрейн. Но сейчас я работаю с тем, что есть здесь. Если стану ощущать невозможность реализации себя, как артиста – знаю, что будет два варианта развития сюжета: либо перепрофилироваться под другую профессию, либо искать иные территории для самореализации себя как творческой единицы.

Алексей даже в непростой для артистов ситуации не теряет оптимизм. Фото: Личный архив

«Жена создает «Тортики Хлестова»

- Вы говорите – поддерживает семья. Но в первую очередь, особенно в кризис, семья забирает: нужны ресурсы для жизни, развития детей. В прошлом интервью вы рассказывали, что супруга домохозяйка, а вы один кормилец семьи.

- Моя жена уже года четыре занимается производством домашних тортов. Готовит на свадьбы и юбилеи, это серьезная, кропотливая работа. И она очень нравится Лене, мы такие домашние кулинары, изначально были любителями. Но Лена подошла к вопросу серьезно, окончила курсы кондитеров и с удовольствием создает прекрасные десерты. У нее сейчас инстаграм Тортик Хлестова, она успешно работает, у нее много заказов.

- Вспоминаю, как вы приглашали в гости, угощали нежнейшей запеченой говядиной. Не думали вслед за женой податься в кулинары?

- Сейчас слишком много кулинарных блогов, много кулинарного контента. А быть 25-м не интересно. Плюс нужен серьезный продакшн и деньги. Сейчас очень сложно самостоятельно организовывать свой общепит, и даже выход в ноль, при максимальном вложении – дело долгосрочное. Пока размышляем. Мы обожаем готовить, и вполне возможно придумаем, как развиваться и в этом направлении.

- Пока не было концертов, как проходила ваша жизнь?

- Сейчас весь мир стоит на паузе. Бизнес развлечений ушел в интернет, в ютуб и тик-ток. Монетизация может быть лишь оттуда. Но у нас онлайн монетизации я пока ощутить не смог.

Последние два года были очень тяжелыми. Но я по натуре боец, поэтому они меня не сломали. Да, бывало, засиживался дома, иногда по пару недель. Но я никогда не останавливался, нашел себе применение в параллельной работе, в организации мероприятий.

Алексей говорит: "Очень много дает семья: стремление работать дальше, даже несмотря на пока частичную занятость". Фото: Личный архив

- Хорошо, потому что некоторые уходят в депрессию, алкоголь, как быстрое снятие стресса.

- Это не снятие стресса, скорее переход в параллельную реальность, где нет трудностей. Это попытка убежать от проблемы, а не ее решение. И это лишь усугубит ситуацию. Потом начнутся проблемы внутри тебя, внутри семьи, проблемы лишь наслоятся.

Надо искать себе занятость, начните с малого – с прогулок. Пешие прогулки снимают напряжение, 5-7 километров в день, можно под музыку – взбодрят и подбросят новых позитивных мыслей. Нужно стараться быть активней. Как только ты меньше активничаешь – все начинает деревенеть и мозги в том числе. Отсюда и грустные мысли, и депрессия. А человек должен работать над собой и своими мыслями. Трудности будут на протяжении всей жизни, разные. И не надо задавать каждый раз вопрос: «А за что мне это сейчас?» Вся жизнь – это испытание нас, нужно учиться извлекать полезный опыт. Да, раньше была сытая жизнь, мы ее порой не ценили. Лет 10 назад цены на многие вещи были завышены. Сейчас я стал более спокойно относиться к вещам, за брендом сегодня не погонюсь. Наша статусность не в носке конкретных брендов.

Важно не смириться, но принять сегодняшнюю ситуацию, возможно, от чего-то отказаться, что казалось естественным еще пару лет назад. Наша семья тоже отказалась от некоторых вещей. С приходом пандемии, мы включили экономный режим, сегодня я уже не делаю бездумных покупок, как бывало. И это для нас тоже опыт – экономии и разумного расходования средств.

- Лет 10 назад мы рассуждали, что в Беларуси нет шоу-бизнеса. Но нынешняя ситуация разительно отличается от той – шоу-бизнес во всем мире поставлен на паузу, и неизвестно, сколько это продлится.

- Зато за это время выросло талантливое поколение молодых артистов, которые прошли через испытания большой конкуренцией коллег из других стран, множество других сложностей. У них нет опыта и больших денег, но благодаря интернету они сделали себе имя и зарабатывают. В том числе потому, что белорусские артисты трудятся с большим рвением и самоотдачей, чем многие зарубежные музыканты.

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