«Талибан»* подобрался вплотную к границам союзников России

За последние дни вооруженные отряды движения «Талибан»* взяли под контроль административные центры еще двух провинций Афганистана. Фото: REUTERS

За последние дни вооруженные отряды движения «Талибан»* взяли под контроль административные центры еще двух провинций Афганистана. В воскресенье пришло сообщение, что они захватили один из опорных пунктов на севере страны - город Кундуз, находящийся всего в 50 км от границы с Таджикистаном.

Правительство в Кабуле заявило, что это - временные успехи талибов* и Кундуз будет отбит. Но пока, по оценке военных экспертов, боевики «Талибана» без проблем справляются с правительственными войсками, атакуя административные центры к тому же на американских бронемашинах «Хамви», часть которых была отвоевана у афганских военных, а часть взята на брошенных военных складах США.

Несмотря на очевидные военные успехи талибов*, президент Байден, по сообщению The New York Times, не намерен отменять график вывода американских войск из Афганистана, который должен закончиться к сентябрю. Однако к этому времени, как считают некоторые аналитики, «Талибан» может свергнуть правительство в Кабуле. И тогда ситуация вернется ровно на 20 лет назад, когда талибы уже были у власти.

Однако в российском МИД не склонны к пессимистическим сценариям развития событий в Афганистане. Спецпредставитель президента РФ по этой стране Замир Кабулов, по сообщениям информагенств, даже допускает, что талибы могут захватить новые провинции. Но в Афганистане, считает он, неизбежно наступит баланс сил. Правда, произойдет это не раньше осени.

11 августа в столице Катара Дохе, где в прошлом году и было подписано соглашение между США и «Талибаном» о выводе американских войск из Афганистана и создании в стране коалиционного правительства, пройдет встреча расширенной «тройки» - России, Китая, США и Пакистана. На ней будут обсуждаться возможности политического урегулирования в стране. «Ожидания самые хорошие» - оценил перспективы встречи Замир Кабулов.

Последние военные успехи талибов, а возможно, и будущие, таким образом, показывают их стремление усилить свои позиции на предстоящих переговорах. Американцы, хотя и фактически бегут из Афганистана, но твердо заявляют: если талибы свергнут светскую власть в Кабуле, никакой обещанной финансовой и экономической помощи для восстановления страны они не получат.

Сами талибы по-прежнему заверяют, что не покушаются на соседние страны, будут уважать их границы и даже сотрудничать в борьбе с наркотрафиком и международными террористическими организациями типа «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»*. Последнее обязательство выглядит достаточно экзотично, но соседи пока вынуждены ему верить. Хотя, на всякий случай, в начале августа на границе с Афганистаном прошли российско-узбекские военные учения с применением авиации, в которых участвовали 1,5 тысячи военнослужащих обеих стран.

Раз встреча в Дохе состоится, значит, действительно есть предпосылки для «осторожного оптимизма». Ведь полтора месяца назад уверенности в том, что она начнется до окончательного вывода американских войск из Афганистана, не было, о чем рассказывал сайт KP.ru. Должно быть действительно, как предполагал наш эксперт, в стране скоро будет создано переходное коалиционное правительство с участием «Талибана».

*Террористические организации, запрещенные в РФ

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