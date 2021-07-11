Можно ли верить обещаниям прилетавших в Москву талибов* не идти войной на север

Лидеры талибов* Абдул Латиф Мансур, Шахабуддин Делавар и Сухайл Шахин на пресс-конференции в Москве. Фото: REUTERS

В конце минувшей недели в Москве прошли переговоры представителей афганского движения Талибан* (запрещен в РФ) во главе с Мавляви Шахабуддином Делаваром (бывшим членом Верховного суда страны), прибывших из Катара, и наших дипломатов во главе со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым (бывшим послом в этой стране — ред.).

По итогам переговоров с афганской стороны прозвучали заверения в том, что представители движения гарантируют ненападения их воинских подразделений на сопредельные с Афганистаном страны, в частности на Таджикистан и Узбекистан. И не тронут диппредставительства других стран, в том числе, разумеется, России. При том по некоторым данным подразделения талибов* уже контролируют большую часть исламской республики, а также ключевые погранпереходы с Таджикистаном и Ираном.

«КП» попросила прокомментировать ситуацию генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова.

- Вы верите обещаниям талибов* не нападать на членов ОДКБ? Как вообще мы с ними будем дальше взаимодействовать?

- О конкретном ходе переговоров мне неизвестно, но могу предположить почти наверняка, что предупреждение о недопустимости атаки на Таджикистан и о жестких ответных мерах прилетавшим в Москву представителям Талибан* было сделано.

- Из чего вы исходите?

- Любые действия наших политиков направлены на минимизацию вероятных тяжких последствий для России и стран соседей в рамках ОДКБ. Талибы* не могут это не понимать. Скорее всего, они вынуждены будут «фильтровать базар». Но нам известно, что количество группировок на территории Афганистана велико - и командованию Талибана* подчиняются далеко не все. Но переговоры любые надо вести, если они ведут к ненападению. Те кто возмущаются самим фактом «контактов с террористами» - эти «эксперты» просто ловят хайп.

- Но это же не первые переговоры российских дипломатов с талибами* — наши официальные представители встречались с ними и в 2018, и в 2019-м годах, да и ранее?

- Да, мы были вынуждены работать с ними, поскольку они были силой, контролирующей в разное время большую или меньшую часть Афганистана. Эти контакты были необходимы для минимализации потерь наших или наших союзников. Ничего экстраординарного в действиях российского МИДа в данном случае не вижу.

- Внешнеполитические ведомства других стран также ведут подобную работу?

- Конечно! Наш МИД действует в интересах России и остальные вопросы вторичны. Общаться с теми, кто нам неприятен, время от времени приходится. Ну, а американцам или европейцам - разве нет? Вопрос о запрещенности той или иной структуры на территории того или иного государства — он тоже непростой, и не исключающий возможности контактов ради высших интересов. У нас же очень долго, например, не было официальных контактов с государством Израиль и в СССР была провозглашена борьба с сионизмом. Все меняется в этом мире. Главная задачи для политиков — сохранения жизни и здоровья своих граждан.

- Когда «эксперты» говорят о «недопустимости» контактов с Талибаном*, их ставят чуть ли не на одну доску с игиловцами** (организация запрещена в РФ) — но это же не так?

- Понятно, что это разные структуры с отличающейся друг от друга идеологией и с разными целями и задачами. Но мы же говорим о конкретных переговорах прилетевших из Катара в Москву представителей конкретного исламского движения. Заявления о ненападении на соседей там прозвучали? Да, и это на данном этапе главное. Постулат «не поступаться принципами» здесь не работает. Восток живет по принципу большого базара. Где каждый продает свой товар.

- Что талибы* «продают»?

- Договоренности предполагают не ультимативность. И люди, которые берут на себя некие обязательства, они знают, что если договоренности будут нарушены, то последствия известны. Ресурсы для наведения порядка на определенных участках границы у нас есть.

- Но ввод нашего контингент на север Афганистана никто не предполагает?

- Это глупость. Давление с чьей бы то ни было стороны в сторону такого решения не сулит ничего хорошего. Когда в 1996-м талибы* стали активно давить на тогдашнюю власть и взяли под контроль Афганистан на пять лет — мы тогда вынуждены были вести переговоры с северным альянсом, нашими бывшими врагами, узбеком Дустумом и таджиком Раббани. Мы понимали, что от их дееспособности по отношению к талибам* будем зависеть и наша безопасность в регионе.

*Организация, запрещенная в России

** Организация, запрещенная в России.

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