"Талибан"* заявили о захвате города Айбак на севере Афганистана Фото: Александр КОЦ

Боевики радикального движения «Талибан»* заявили о захвате города Айбак, который является административным центром провинции Саманган, расположенной на севере Афганистана

Напомним днем ранее, 8 августа, талибы* заявили об установлении контроля над административным центром афганской провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном. По словам представителя движения Забиуллы Муджахеда, все жизненно важные объекты в городе Талукан находятся под охраной движения «Талибан»*.

Незадолго до этого отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по очистке города Кундуз от боевиков радикального движения. Как сообщило Минобороны страны, спецназ очистил от талибов* одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Кроме того, восстановили контроль над офисом национального радио и телевидения.

*Запрещенная в России террористическая организация