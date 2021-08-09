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В мире9 августа 2021 14:13

"Талибан"* заявили о захвате города Айбак на севере Афганистана

Город является административным центром провинции Саманган
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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"Талибан"* заявили о захвате города Айбак на севере Афганистана

"Талибан"* заявили о захвате города Айбак на севере Афганистана

Фото: Александр КОЦ

Боевики радикального движения «Талибан»* заявили о захвате города Айбак, который является административным центром провинции Саманган, расположенной на севере Афганистана

Напомним днем ранее, 8 августа, талибы* заявили об установлении контроля над административным центром афганской провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном. По словам представителя движения Забиуллы Муджахеда, все жизненно важные объекты в городе Талукан находятся под охраной движения «Талибан»*.

Незадолго до этого отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по очистке города Кундуз от боевиков радикального движения. Как сообщило Минобороны страны, спецназ очистил от талибов* одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Кроме того, восстановили контроль над офисом национального радио и телевидения.

*Запрещенная в России террористическая организация