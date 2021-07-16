Эксперт объяснил, будет ли «Талибан»* нападать на соседние страны

Как сообщили в Пентагоне, страну уже покинули 95 процентов остававшегося там воинского контингента. Параллельно каждый день приходят сообщения об успехах движения «Талибан» (запрещено в РФ — ред.), берущего под свой контроль все новые районы. Фото: REUTERS

Ускоренный вывод американских войск из Афганистана, похожий на бегство, близок к завершению. Как сообщили в Пентагоне, страну уже покинули 95 процентов остававшегося там воинского контингента. Параллельно каждый день приходят сообщения об успехах движения «Талибан» (запрещено в РФ — ред.), берущего под свой контроль все новые районы. Как можно определить сложившееся в Афганистане положение и чем оно грозит соседним странам? На этот вопрос «Комсомолке» ответил ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов.

- Движение «Талибан»* резко активизировало свою политическую и военную деятельность. Талибы* пытаются оказать давление на Кабул и достичь мирного соглашения с представителями центральных властей при посредничестве США, России, Ирана, других стран. При этом они требуют освободить из правительственных тюрем и лагерей около 7 тысяч своих сторонников, легализовать «Талибан»* как политическую силу, интегрировать талибов* во власть и правительственные силовые структуры. Параллельно они продолжают вести наступление, расширяют контролируемые ими зоны в сельской местности и даже в крупных городах. К середине июля боевики «Талибан»* практически установили контроль за большей частью территории страны и ее внешними границами. Афганские военнослужащие, полицейские и пограничники оказывают слабое сопротивление талибам*. Похоже, что большая их часть не собирается воевать за непопулярное в народе правительство. Некоторые из них переходят на сторону талибов*, другие бросают оружие и разбегаются, прячась в том числе и в соседних Таджикистане и Узбекистане.

- Переговоры талибов* с правительством в Кабуле буксуют?

- Их затягивает и практически саботирует администрация нынешнего президента Ашрафа Гани. А это ведет к срыву сроков намеченного в столице Катара Дохе мирного соглашения между сторонами конфликта. Изначально планировалось завершить эти переговоры до вывода войск США и НАТО или одновременно с ним. Но вряд ли такое соглашение может быть достигнуто в течение ближайших полутора-двух месяцев. Тогда талибы*, которые открыто это говорят, намерены силой взять власть в стране и потребуют покинуть Афганистан всех других иностранных военных, включая турецкий военный контингент в международном аэропорту Кабула.

- То есть надо ждать скорого резкого обострения ситуации в Афганистане?

- Возможными негативными последствиями для себя озаботились большинство стран региона. Принимаются активные и превентивные меры по локализации возможных угроз с афганского направления. Пока все сводится к усилению охраны госграниц с Афганистаном, сосредоточению дополнительных воинских контингентов, авиагрупп, проведению учений и маневров. Страны-участницы ШОС провели в Душанбе встречу на уровне МИД, выслушали озабоченности коллег из Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, обсудили свои возможные действия на афганской границе.

- Есть ли возможность того, что во внутриафганский конфликт после ухода американцев будут втянуты другие страны?

- Несмотря на все попытки кабульских властей напугать мировое сообщество нарастающей террористической угрозой со стороны «Талибана»* и тем самым вовлечь в этот конфликт иностранные государства, практически все региональные державы и соседи Афганистана проявляют пока сдержанность и показывают, что они не собираются занимать нишу выходящих из страны западных войск. Москва, руководства ШОС, ОДКБ подчеркивают, что любая военная помощь правительству Афганистана возможна лишь в случае прямых угроз национальной безопасности сопредельных государств. Сейчас еще есть надежда все же локализовать этот конфликт, который должен решаться самими афганцами за столом переговоров.

- Как может развиваться ситуация в Афганистане в ближайшее время?

- Режим Ашрафа Гани будет цепляться за власть до последнего. Вашингтон и его западные партнеры не отказываются от дальнейшей миллиардной финансово-экономической, военно-технической, гуманитарной и другой помощи Афганистану. Вряд ли талибы* могут рассчитывать на сохранение этих договоренностей с Западом в случае насильственного захвата ими власти в Кабуле. Лидерам талибов* невыгодно также масштабное новое кровопролитие в стране, они добиваются исключения своей организации из списков террористических. Отсюда и очень важные заявления руководства «Талибана»* об уважении госграниц с соседними странами, о готовности талибов* совместно с ними бороться с наркотрафиком, международными террористическими организациями типа «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ — ред.). Фактически в Афганистане на какое-то время (от нескольких месяцев до нескольких лет) может сохраниться реально складывающееся двоевластие или будет создано новое переходное коалиционное правительство с участием «Талибана»*.

* "Талибан" признан в России террористической организацией, ее деятельность запрещена.

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