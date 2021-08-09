Индийская делегация примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

В Москве состоялась встреча советника Президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии в Российской Федерации Д.Б. Венкатешем Вармой. Стороны обсудили возможные форматы участия Индии в ВЭФ-2021 и ПМЭФ-2022, состав делегации, мероприятия деловой программы, соглашения, которые могут быть подписаны между странами.

- За минувшие десятилетия традиционно дружественные российско-индийские связи неизменно укреплялись. В последние годы они вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства, представляющего собой уникальный формат межгосударственного взаимодействия. Считаем очень важным расширение взаимодействия на пространстве ЕврАзЭС, а также продолжение диалога по проекту международного транспортного коридора «Север – Юг», реализация которого позволит существенно расширить наши торговые возможности, – отметил Антон Кобяков.

Он также обратил внимание, что VI Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным событием 2021 года, которое пройдет в гибридном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

- Индийская делегация готова внести свой вклад в деловую программу Восточного экономического форума. Мы заинтересованы в организации трехсторонней встречи «Россия – Индия – Япония», а также встреч на уровне федеральных министров России и Индии. Также рассчитываем на расширение российско-индийских деловых контактов на региональном уровне. Например, представители бизнеса штата Гуджарат были приглашены в Республику Саха (Якутия) для закрепления договоренностей в алмазной отрасли и фармацевтике, достигнутых на Форуме в 2019 году. В условиях закрытых границ участие в ВЭФ открывает окно возможностей для реализации совместных бизнес-интересов, – подчеркнул Д.Б. Венкатеш Варма.

Стороны обсудили участие и состав индийской делегации в ВЭФ-2021. Было отмечено, что в 2017 году в Форуме приняла участие министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж. Официальную делегацию Индии в 2018 году возглавил министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху. А 2019 год был отмечен участием премьер-министра Индии Нарендры Моди в качестве главного гостя Форума.

Кроме того, обсуждался включенный в деловую программу Форума бизнес-диалог «Россия – Индия». Мероприятие планируется провести в очном формате, но также возможно использование гибридного формата с помощью организованной студии в Нью-Дели.

На встрече рассмотрели вопрос о пролонгации соглашения о сотрудничестве в рамках ВЭФ-2021 с одним из важных партнеров в Индии – Национальным агентством по развитию и стимулированию инвестиций Invest India.

Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября во Владивостоке.