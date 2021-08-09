Петербуржец взял в заложники несовершеннолетнюю няню падчерицы и несколько часов насиловал ее в квартире в Москве

Если петербуржца признают виновным, ему светит до 15 лет колонии.

Дикая история случилась в пятницу, 6 августа в Западном Дегунино. В 17-этажке на улице Талдомская отмечал свой 31-й день рождения Игорь В. Мужчина родом из Санкт-Петербурга, пару лет назад вышел из колонии, перебивался случайными заработками. Нашел себе подругу — женщина на год младше, живет в Москве, одна воспитывает двоих детей. При этом дама числится учредителем компании, которая торгует стройматериалами.

В то утро Игорь был изрядно пьян. Около семи часов утра в пришла Светлана (имя изменено). 14-летняя девочка подрабатывала няней в семье, присматривала за дочками-младшеклассницами. В пьяной голове мужика что-то переклинило, он выставил за порог свою гражданскую жену и ее детей. В квартире осталась несовершеннолетняя няня и Игорь.

— 3,5 часа он удерживал ее. За это время он несколько раз надругался над подростком, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

При этом за дверью все это время стояла сожительница Игоря с детьми. Так получилось, что мужик отобрал у Светы мобильник и выкинул его за порог. Через пару часов на телефон позвонил дядя девочки. Алеся все ему рассказала. Но в полицию сама не звонила.

— Дядя пострадавшей и набрал 02, а потом сам поехал на место. Дверь никто не открывал. Только когда на вызов приехал экипаж полиции, им удалось попасть в квартиру. Девочка рассказала, что ее изнасиловали, — добавил собеседник kp.ru.

Сейчас Игорь задержан. На него возбудили сразу несколько уголовных дел: за незаконное лишение свободы, изнасилование несовершеннолетней и насильственные действия сексуального характера — это отдельная статья, под которую попадают иные формы насильственных сексуальных контактов. Если петербуржца признают виновным, ему светит до 15 лет колонии.