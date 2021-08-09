Усадьбе Набокова в Ленинградской области вернут исторический облик

Усадьба Набокова в селе Рождествено - объект культурного наследия федерального значения. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Музей-усадьба «Рождествено» в Гатчинском районе Ленинградской области готовится к комплексной реставрации. Особняку, до революции принадлежавшему семье Владимира Набокова, а затем и самому писателю, вернут исторический облик. Планируется, что реконструкция закончится к 2024 году.

Усадьба Набокова в селе Рождествено - объект культурного наследия федерального значения. В 1995 году дом-музей сильно пострадал от пожара. Здание отремонтировали, но исторической точности тогда не придерживались. Сейчас перед реставраторами стоит задача восстановить архитектурный облик памятника конца XIX – начала ХХ веков и сделать особняк в точности таким же, каким он был при Набокове. Специалисты собираются реконструировать фундамент и крышу дома, привести в порядок интерьеры здания и отреставрировать фасады. Ремонт предстоит капитальный: строители обновят инженерные коммуникации, заменят прогнившие деревянные перекрытия между этажами, снимут поврежденную деревянную обшивку на стенах, а также обновят дверные и оконные проемы. Кроме того, в особняке будет проведена перепланировка в соответствии с историческими планами: будет перестроен цокольный этаж, заменены лестницы. На бельведере здания восстановят флагшток. Музей станет более современным: в здании сделают туалеты для посетителей, а для маломобильных посетителей установят подъемник.

- Восполнение утраченных элементов производится по сохранившимся образцам и по обмерным чертежам, выполненным до пожара 1995 года, - рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой. - В усадьбе восстановят подлинный интерьер парадного зала. Интерьеры комнат будут выполнены по типологии загородной усадьбы второй половины XIX века с восстановлением отдельных элементов, известных нам по сохранившими историческим материалам. Кроме того, реставраторы восстановят изразцовые печи.

В 1995 году дом-музей сильно пострадал от пожара. Здание отремонтировали, но исторической точности тогда не придерживались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Усадьба в Рождествено была построена в конце XVIII века. В 1890 году имение купил богатый золотопромышленник, статский советник Иван Рукавишников. В 1901 году усадьбу унаследовал его сын Василий Рукавишников, а в 1916 году – племянник Василия Рукавишникова Владимир Набоков. После революции в особняке размещалось общежитие ветеринарного техникума, в годы Великой Отечественной войны – дорожный отдел фашистов, а после войны – сельская школа. В 1957 году здесь был организован музей села Рождествено, который в 1987 году был преобразован в государственный Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. В. Набокова.

С 2002 года в «Рождествено» была открыта экспозиция, повествующая об истории усадьбы и творчестве Набокова. В богатой коллекции музея – более 7 тысяч экспонатов. Самыми ценными из них являются подлинные вещи последних владельцев имения Рукавишниковых-Набоковых. В доме можно увидеть семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью Владимира Владимировича и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы.

Кроме того, в усадьбе собрана обширная краеведческая коллекция: это мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек (кроме писательской славы Набоков в свое время получил известность еще и как ученый-энтомолог). Одна из коллекций была собрана в начале XX века, вторая коллекция бабочек - современная, собранная по произведениям Владимира Набокова.

Усадьбу Рукавишниковых-Набоковых окружает великолепный парк с липами, дубами, березами и елями, которые еще помнят прежних владельцев имения. Несмотря на то, что дом закрыт на реставрацию, сотрудники музея проводят по приусадебному парку экскурсии.