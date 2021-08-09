Технологические предприниматели сетуют на бюрократию и отсутствие доступа к финансовой поддержке

Дорога от «идеи» до бизнеса занимает слишком много времени, а выход на рынки и масштабирование проектов недосягаемы для большинства технологических предпринимателей Фото: Shutterstock

Что тормозит развитие в России высокотехнологичных производств? Группа компаний «Роснано» провело четыре серии опросов, в которых приняли участие более 7600 представителей отрасли. Итоги опросов планируется учесть при сформировании предложений по снижению барьеров. В фокусе внимания – развитие национальной инновационной системы, над которым сейчас ведёт работу федеральное правительство под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и при непосредственном участии Минобрнауки РФ,

«Дорога от «идеи» до бизнеса занимает слишком много времени, а выход на рынки и масштабирование проектов недосягаемы для большинства технологических предпринимателей», - читаем ключевой вывод исследования.

Приведем несколько цифр. 62% участников опроса отметили проблему бюрократии, отсутствие гибкости и низкую скорость принятия решений. Почти столько же - 52% бизнесменов – сделали упор на кадровом вопросе. Отсутствие необходимых компетенций у сотрудников – одна из основных преград на пути к глобальным рынкам. Ровно половина участников опроса обратили внимание на необходимость упрощенного доступа к инструментам финансовой поддержки. 47% экспертов указали на недостаточно развитую систему интеллектуальной собственности.

Руководители наукоемких предприятий также отмечают отсутствие в стране системного локального спроса на высокотехнологичную продукцию (45% опрошенных), нехватку инструментов стимулирования спроса на высокотехнологичную продукцию со стороны крупных потребителей (38%), непрозрачность системы лицензирования и сертификации на внутреннем рынке (43%), а также сложность процесса встраивания в национальные технологические цепочки (33%).

«Результаты опроса Роснано совпадают с теми проблемами, на которые постоянно обращает внимание «ОПОРА России». Они характерны не только для технологического предпринимательства, но также для всего малого и среднего бизнеса, - сообщил президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин. - Так, совсем недавно мы направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность выделения из резервного фонда правительства РФ на 2021 год дополнительно 20 млрд рублей на программу льготного кредитования малых и средних компаний. Программа Минэкономразвития России оказалась очень востребована бизнесом. Востребованность доступной финансовой поддержки для бизнеса отмечается и в опросе, проведённым Роснано. 50% – упрощённого доступа к инструментам финансовой поддержки (в том числе, налоговые льготы, компенсации и т.д.).

При этом финансовая поддержка должна с одной стороны облегчить предпринимателям жизнь, с другой - не заменять собой рыночные стимулы.

Руководитель бизнес-ассоциации отметил, что трансформация делового климата, снятие бюрократических барьеров, защита интеллектуальной собственности – это темы, на которые обратили внимание участники опроса. Они постоянно обсуждаются на самых значимых мероприятиях «ОПОРЫ России». Затронут их и на нашем предстоящем молодёжном форуме «Слёт успешных предпринимателей» в Тюмени и на Восточном экономическом форуме.

«По вопросам интеллектуальной собственности мы постоянно взаимодействуем с Роспатентом. Стоит отметить, что основная проблема малого бизнеса в этой области – это высокие издержки на охрану интеллектуальной собственности и отсутствие знаний о механизмах её правовой охраны. Думаю, что необходимо уделить особое внимание просветительским мероприятиям для бизнеса в этом вопросе, а также в вопросе вывода инновационной продукции на глобальный рынок. Как отмечается в опросе Роснано, 52% отметили отсутствие необходимых компетенций как основную преграду на пути к глобальным рынкам», - резюмировал Александр Калинин.