Два жителя Балашихи оказались в больнице с огнестрельными ранениями после «дуэли» в лесу

После звонка свидетеля на место перестрелки сразу выехал наряд полиции и скорая помощь.
Фото: Александр ГЛУЗ
Несколько дней назад в службу спасения поступил звонок от обеспокоенного жителя подмосковной Балашихи. Он рассказал, что в лесу недалеко от его дома происходит дуэль между двумя мужчинами. Сначала оттуда доносились громкие крики, а потом зазвучали выстрелы. Их было не меньше 10, и часть из пуль точно не была выпущена мимо цели. Сквозь деревья звонившему удалось рассмотреть, что один из дуэлянтов лежит на земле и не двигается, а другой пошатываясь уходит в сторону. На место перестрелки сразу выехал наряд полиции и скорая помощь.
— В ГКБ им. Иноземцева с огнестрельным ранением грудной клетки был доставлен мужчина 1970 года рождения, другой мужчина 1999 года рождения был доставлен в НИИ имени Склифосовского с огнестрельным ранением ноги и паховой области, — сообщил источник kp.ru.
Обоим мужчинам провели сложные операции, сейчас "дуэлянты" неконтактны. Поэтому полицейских пока к ним не пускают. Получить объяснения, почему мужчины выбрали такой радикальный способ решения своих разногласий, соответственно, не удастся. На данный момент оперативники осмотрели место дуэли и собрали улики.
— Выездом на место установлено, что в 100 метрах от ближайшего жилого дома в лесополосе обнаружено 12 гильз и чёрная куртка со следами вещества бурого цвета, — сообщил источник kp.ru.
По данному факту ведётся расследование.
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