Кукурузное поле с самолётом прощалось: Корреспонденты «КП» нашли обломки легендарного аэробуса, совершившего аварийную посадку под Жуковским

Два года назад этот самолёт совершил жёсткую аварийную посадку в кукурузном поле - никто из людей, находившихся на борту, не погиб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивлению нет предела.

Тот самый самолёт, за судьбой которого ровно два года назад 15 августа 2019 года следила вся страна, лежит никому не нужный в поле и постепенно растаскивается посетителями. В кабине пилотов, например, уже не осталось ни одного прибора. Проводка из разных частей фюзеляжа вырывается с корнем. Откручиваются болты, шурупы, шпильки. Сдираются таблички и панели.

Напомним предысторию чуть подробнее.

Так теперь выглядит вход в легендарный Airbus A-321-211. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тот самый аэробус А321-211 (бортовой номер VQ-BOZ, авиакомпания - «Уральские авиалинии») выполнял плановый рейс по маршруту Москва-Симферополь. И совершил взлёт из международного аэропорта Жуковский. На борту находилось 233 человека, семь из них - члены экипажа. Не прошло и двух минут, как у лайнера, встретившего на пути стаю чаек, отказал левый двигатель. А потом - почти сразу - правый. Пришлось садиться в открытом поле. Фраза, сказанная бортпроводником во время эвакуации пассажиров, стала мемом:

«Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

К счастью, хрущёвские злаки в Подмосковье вымахали к тому моменту под два метра и сыграли аэробусу на руку, смягчив жёсткую посадку.

Обломки самолёта, севшего в кукурузном поле два года назад, привезли к аэропорту Жуковский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни один человек, находящийся на борту, не погиб.

Двум пилотам, Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, спустя три месяца присвоили звание Герой России, остальных членов экипажа наградили Орденом Мужества.

Народ - особенно в соцсетях - справедливо ликовал по поводу случившегося. Режиссёр Хотиненко заявил, что хорошо бы снять о таком подвиге фильм, только не что-нибудь сладенькое и елейное, а жизнеутверждающее и достойное.

Шасси, фрагменты фюзеляжа, приборы, панели, крылья, различные устройства - всё это свалено в одну кучу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А про сам самолёт как-то забыли.

Авиакомпания в тот же день (15 августа 2019 года) дала такой комментарий:

«Самолёт, совершивший вынужденную посадку в Раменском районе, восстановлению не подлежит».

Точка.

В кабине пилотов из оборудования почти ничего не осталось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лайнер несколько дней разрезали на куски гидравлическими ножницами и в ста метрах от места происшествия - на шоссе - грузили их в фуры. Дальнейшую судьбу обломков никто не скрывал - утилизация.

Почему же тогда распиленный самолёт по сей день валяется возле аэропорта?

«МЫ НЕ МАРОДЁРЫ»

От железнодорожной платформы «Отдых» до аэропорта "Жуковский" маршрутка едет минут пятнадцать. За окном типичные подмосковные пейзажи. Придорожные кафешки. Шиномонтажки. Берёзовые рощи. И вдруг вдалеке откуда-то из леса показывается нос аэробуса. При этом нет основного корпуса, крыльев и двигателей. Нет шасси и хвостового отсека. Только кабина пилота.

С помощью бортового номера легко определить, что это именно тот самолёт, приземлившийся в кукурузном поле два года назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не иначе как памятник современному аэробусу. Тогда почему без постамента? И не где-нибудь на центральной площади аэропорта, а на отшибе?

Ещё несколько минут - и мы на парковке. Фотокор «КП» Михаил Фролов заметил двух мужчин, стоявших возле забора. Они замахали руками, дав понять, что посторонним здесь находиться нельзя.

- Почему? - поинтересовались мы.

- Потому что это служебная территория.

- Но мы не перелезали через забор. Не убегали от охранников. Не перекусывали колючую проволоку. Это же автомобильная парковка для пассажиров.

- Уходите.

- С какой стати? И кто вы вообще такие?

Мужчины, одетые в шорты и в футболки, назвали себя сотрудниками безопасности аэропорта.

- Тогда покажите удостоверения.

Не показали.

- Ну тогда и говорить не о чём, - не выдержал я. - Мы не мародёры какие-нибудь, а журналисты. Вызывайте настоящих охранников или полицию. А мы пока сфотографируем самолёт.

На утилизацию все эти обломки должны отправить после того, как завершится официальное расследование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Те, как ни странно, ретировались. И в течение десяти минут исчезли. Так мы и не поняли, кто это был. Может, бомбилы, отошедшие на край парковки справить малую нужду. А может, банальные аферисты, сдающие металл.

За всей этой сценой наблюдал сонный водитель 441-го автобуса (следует до станции метро «Котельники»), но из кабины он так и не вышел.

А мы подошли ближе к торчащей кабине. И увидели разрезанный на куски аэробус.

На переднем плане, как визитная карточка, красовалась задняя часть фюзеляжа с тремя иллюминаторами и бортовым номером наверху.

Сомнений быть не может, это тот самый самолёт.

ХОДИТЕ, КТО ХОТИТЕ

Никакой охраны мы так и не дождались. Нарушителями себя не считаем. Ибо территория, действительно, открытая. Забор то есть, то нет. Информационные таблички или стенды отсутствуют.

Сразу видно, что до нас здесь побывала уйма народу. Признаки совершенно классические. От окурков и пустых бутылок до граффити, сделанных на кабине. Внутри - парилка. Металл на солнце как противень. Рычаги, тумблеры - всё раскурочено. В пустых проёмах приборной доски шелуха от тыквенных семечек. В туалете сохранился унитаз и зеркало.

Некоторые пользователи соцсетей предложили сделать из кабины самолётов музейный экспонат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ко мне, словно песня, прицепилась та самая фраза:

«Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Вылезаю из кабины на свежий воздух.

В пяти метрах от кабины вижу куски фюзеляжа. Из груды металла торчат колёса шасси, крылья, разломанное оборудование, винты, рамы, створки. Смотришь на всё это каким-то зачарованным взглядом. Словно ты и сам летел в тот день в Симферополь и чудом спасся.

Миша тоже полез в кабину и, зацепившись за обшивку, разорвал на колене джинсы.

Я попробовал его поддержать и сказал, что получилось очень модно.

- Надо, - говорю, - и вторую штанину разорвать. Для синхронности.

Мише моя идея не понравилась.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- По большому счёту, вы должны радоваться тому, что вам удалось лично рассмотреть этот легендарный самолёт, - сообщил «КП» бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, пилот и авиаэксперт Олег Смирнов. - Потому как не сегодня завтра все эти обломки отвезут в утиль. И останется тот самый аэробус лишь на картинках. Вообще я не вижу ничего плохого в том, что его доставили на территорию аэропорта. Ограждения и охрана - это другой вопрос. Меня несколько удивило, что вы так просто смогли туда попасть, залезть в кабину, потрогать распиленные куски. На утилизацию самолёт до сих пор не отправили, видимо, потому, что расследование ещё не окончено. И все эти обломки - по сути - являются вещдоком. Как только все процедуры завершатся, их наверняка сразу доставят на переплавку. Там же внутри каких только металлов нет. В том числе, алюминий, серебро, золото.

Легендарный самолет, идущий «вдоль рядов кукурузы», валяется на открытой территории - без охраны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕАКЦИЯ ЛЮДЕЙ

О том, что остатки самолёта, севшего в кукурузном поле, находятся вблизи аэропорта Жуковский, стало известно от блогеров. Один из них случайно наткнулся на груду обломков. И по бортовому номеру выяснил, что это за лайнер.

Пользователи социальных сетей отреагировали, как всегда, по-разному.

Кто-то не увидел в них ничего особенного («куча металлолома»). Кто-то предложил сделать из кабины пилота музейный экспонат («в память о подвиге того самого экипажа»). А кто-то вообще написал следующее:

- Надо запустить туда пять таджиков и всего делов. Через три дня не останется ни винтика. Всё растащат и сами сдадут. Смотрите фильм «Оружейный барон», там вся инструкция есть.

ОФИЦИАЛЬНО

Накануне после появления блогерских фотоснимков в авиакомпании «Уральские авиалинии» дали маленький комментарий, в частности, заявив, что «обломки самолёта они передали компетентным органам (каким именно, не уточняется, - прим. авт) и сейчас не обладают информацией об их местонахождении».

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), расследование по поводу аварийной посадки Airbus A-321-211 в Раменском районе Подмосковья продолжается.

За два года специалисты разных уровней и ведомств тщательно исследовали то самое кукурузное поле и фрагменты воздушного судна, проанализировали данные бортовых самописцев и даже психологические особенности членов экипажа.

Осталось лишь тщательно изучить, как могут влиять на полёт места привлечения птиц (свалки, озёра, пруды и так далее). Для этого МАК создал специальную группу. Однако на сроки её работы «существенное влияние оказали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса».

- По окончании всех экспертиз будет подготовлен итоговый отчет по результатам расследования, - говорится в официальном сообщении МАК.

После чего обломки легендарного аэробуса можно будет смело отвезти на утилизацию.

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