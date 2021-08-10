Экспорт или импорт: Как зарабатывать, занимаясь внешней торговлей

Цифровизация делает свое дело. Заниматься внешней торговлей становится все проще. И это дает большие возможности для отечественного бизнеса. Какие барьеры стоят на пути экспорта товаров? Стало ли проще ввозить импортную продукцию? И что нужно сделать, чтобы сделать этот процесс максимально бесшовным? Эти и другие вопросы чиновники и эксперты обсудили на круглом столе «По обе стороны границы. Как зарабатывать, занимаясь внешней торговлей», который прошел в издательском доме «Комсомольская правда».

«СЭКОНОМИЛИ МИЛЛИОНЫ ЧАСОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ»

Один из национальных приоритетов государства – повышение доли несырьевого неэнергетического экспорта. К 2030 году она должна вырасти на 70% - до $250 млрд в год. Но чтобы добиться этой цели, нужно стимулировать выход компаний на внешние рынки.

- В 2020 году экспорт несырьевых товаров вырос на 4%. Год был тяжелый, но прирост состоялся. На этот год у нас еще более оптимистичный прогноз. Рост превысит 15 - 20%. И большую прибавку даст экспорт услуг. По нему у нас впервые в истории образовалось положительное торговое сальдо, когда экспорт услуг превысил импорт услуг. Это означает их высокую востребованность за рубежом, - рассказала Лилия Щур-Труханович, директор департамента развития и регулирования ВЭД Минэкономразвития России.

Один из главных барьеров на пути к зарубежным предпринимателям – таможня. Чтобы продать и доставить товар до потребителя, нужно пересечь границу. Здесь у многих компаний возникали трудности. Но система в последние годы заметно улучшилась.

- Сейчас таможня работает на совершенно другом уровне, - говорит Галина Баландина, заместитель председателя совета Торгово-промышленной палаты России по таможенной политике, старший научный сотрудник РАНХиГС.

По последним данным Федеральной таможенной службы, в стране действуют 16 центров электронного декларирования. В них оформляется 99,8% всех деклараций. Скорость оформления по импорту для безрисковых поставок составляет 1 час 16 минут, для экспорта - 40 минут. Полностью без участия инспектора проходит 20% всех импортных и 40% всех экспортных деклараций.

- Наверное, это мечта каждого бизнеса. Чтобы все происходило автоматически. По прошлому году у нас было 1,1 млн полностью электронных деклараций. На сегодня сумма по автовыпуску уже перевалила за 800 тысяч. То есть, как минимум в полтора раза в этом году она будет выше, - говорит Руслан Давыдов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы.

Руслан Давыдов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы

По его словам, это экономит время для всех. К примеру, за прошлый год и работники таможни, и участники ВЭД сэкономили по 5 млн часов рабочего времени.

ПРОРУБИТЬ «ОДНО ОКНО» ЗА ГРАНИЦУ

Только лишь автоматизации недостаточно. Внешняя торговля – многофакторный процесс. Одной таможенной декларацией не обойтись. Нужны сертификаты соответствия и прочие документы. В итоге отправка товара за границу может превратиться в не слишком увлекательный квест. Проходить его готовы только 55 тысяч компаний в России. Это очень мало.

- У бизнеса есть опасения по работе с иностранными контрагентами, органами власти. Кроме того, чтобы воспользоваться быстрым прохождением границы, компании должны менять свою технологическую инфраструктуру. Вместе с Национальным агентством финансовых исследований мы провели опрос. Результат показал, что малый и средний бизнес называет среди основных проблем логистику, декларирование и нехватку обучающих программ. В мае 2021 года мы запустили проект по повышению грамотности российских предпринимателей при взаимодействии во внешнеэкономической деятельности. В рамках проекта мы ориентируемся не только на компании, которые уже имеют опыт ВЭД, но делаем особый акцент на работу с теми, кто только задумывается о такой деятельности - говорит Андрей Возмилов, генеральный директор ООО «Таможенная карта».

На помощь экспортерам могут прийти специально созданные для этой цели институты развития. Один из них – Российский экспортный центр (РЭЦ).

- Глобальная идея проста - дать экспортеру возможность получить все услуги в одном месте. Чтобы не надо было собирать документы, в очередной раз заполнять анкеты. В «одном окне» собраны десятки сервисов. Это экономит экспортерам и время, и деньги, - объясняет Алексей Михайлик, вице-президент по реализации проекта «Одно окно» АО «РЭЦ» (входит в ВЭБ.РФ).

К примеру, экспортеры могут получить помощь на каждом из этапов. Есть аналитические сервисы, которые подскажут, как выбрать нишу и какие барьеры могут ожидать участника ВЭД. А есть те, которые позволят ускорить получение компенсации на транспортировку или участие в выставках. В ходе работы выяснилось, что часть сервисов нуждается в глубокой цифровизации.

- Сейчас десяток различных видов господдержки проводят глубокий инжиниринг. Например, отказ от сканов документов. Раньше, чтобы получить господдержку на транспортировку уходило два месяца. Это были камазы, газели документов, которые надо было представить для принятия решения. Сейчас это онлайн-заявка и получение сведений от всех ведомств без участия экспортера, - объясняет Алексей Михайлик.

При этом из самых простых способов найти иностранных покупателей – разместить свой товар на международном маркетплейсе.

- Чтобы выставить товар на нашей площадке, надо загрузить все правоустанавливающие документы. После этого, по сути, открыты безграничные возможности. Маркетплейс дает безграничную полку. Но просто разместить товар мало. Надо начинать с понимания, что и куда мы хотим продавать. Не стоит зацикливаться, а искать свои ниши. Провести дотошную аналитику, чтобы конкурировать в том числе по цене, - объясняет Сергей Лебедев, вице-президент по связям с государственными органами AliExpress Россия.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

При этом для развития страны важен не только экспорт, но и импорт. Ведь в страну завозят не только товары массового спроса, но и оборудование, необходимое для модернизации.

- Примерно 40% - это импорт промежуточных товаров, которые используются для созданий добавленной стоимости. Это значит, что компании получают доступ к современным технологиям. И наш экспорт становится более конкурентоспособным. Поэтому важно, чтобы в стране были хорошие условия и для импорта, - считает Галина Баландина.

При этом помочь бизнесу могут не только институты развития, но и частные компании, специализирующиеся на экспертной поддержке в сфере ВЭД.

- Основная проблема связана с процедурой декларирования. Для помощи бизнесу в данном вопросе мы запустили новую операционную систему ТАМО ОС, которая разработана под эту процедуру. Фактически создаем «цифрового брокера», где клиент может как самостоятельно, так и с помощью специалистов компании оформить декларацию, сопроводить ее необходимыми документами и произвести расчеты по пошлинам и сборам в «одном окне». Второй большой блок в нашей платформе - популяризация сервиса ВЭД среди предпринимателей. Активно продвигаем наш учебный курс, который настроен на новичков. Компании могут обучить своих специалистов применительно к их виду деятельности и конкретным таможенным процедурам, - рассказывает Андрей Возмилов.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ – НА АУТСОРСИНГ

Заниматься внешней торговлей – не так просто. Как и в любом деле, нюансов здесь много. А ошибки могут стоить денег и времени.

- По нашему опыту предприниматели хотят заниматься своей основной деятельностью и не хотят вникать в нюансы и тонкости. У нас много примеров, когда компании начинали самостоятельно заниматься ВЭД. Там были штрафы, ошибки в оформлении документов, люди прошли все круги ада. А потом приходили к нам и говорили: «Мы больше в это не хотим лезть», - рассказывает Артем Лылык, генеральный директор группы компаний «Азия Импорт».

Если крупные и средние компании еще могут позволить себе содержать штат специалистов, то для малого бизнеса такие расходы зачастую непосильны.

- По нашим опросам, каждый третий клиент не понимает, как правильно вести ВЭД. Они не знают, как купить товар согласно всем законодательным нормам, как его привезти, растаможить и легально реализовать на территории назначения или использовать на производстве. Несмотря на всю поддержку и процессы цифровизации, компании часто вынуждены иметь в качестве штатных единиц квалифицированных сотрудников, которые стоят немалых денег, - говорит Олег Рысев, руководитель направления Аутсорсинг ВЭД международной транспортно-логистической компании «ТРАСКО».

По его словам, выходом в данной ситуации является экспертная поддержка малого бизнеса со стороны профильных компаний. От этого выигрывает и сам бизнес, и государство. Ведь оформление в этом случае происходит по закону. Компания при этом снимает с себя головную боль по оформлению всех необходимых документов, а в бюджет попадают все причитающиеся платежи.

Кстати, в РЭЦ планируют объединить усилия государства и частных посредников в сфере ВЭД и хотят создать для этого маркетплейс услуг.

- Сейчас проводим опрос, что сделать, чтобы улучшить наши сервисы. Там будет юридическая поддержка, логистика и другие услуги, которые помогут экспортерам проще выходить на зарубежные рынки. Будет размещен условный «подбиратор», который подскажет, на какие площадки им удобнее приземляться со своим товаром в разных странах. Дадим поддержку для размещения информации, подготовки информации о товарах и логистики эти товары за рубеж, - перечисляет Алексей Михайлик.

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ, БОЛЬШЕ СУБСИДИЙ

- У нас главный приоритет - помогать нашему бизнесу зарабатывать, занимаясь внешней торговлей. Одна из задач - устранение барьеров в других странах. Нашим экспортерам трудно выйти на рынки стран, где защищают своих производителей. Стараемся договориться с властями других стран, найти компромисс. Часто удается переломить ситуацию. Вторая задача - создание комфортной бизнес-среды внутри страны, - рассказывает Лилия Щур-Труханович.

По ее словам, в рамках трансформации делового климата уже утверждены 15 дорожных карт по упрощению для бизнеса. В частности, чиновники упростили правила репатриации валютной выручки. Это долгое время было больной темой, из-за которой многие боялись заниматься внешней торговлей, опасаясь нарушить валютное законодательство.

Бизнес инициативы властей поддерживает, но просит дополнительных привилегий. Особенно если речь идет высокотехнологичной продукции.

- В первую очередь, налоговая нагрузка. Мы как тот ребенок, который не успел родится, а из него начинают сразу же высасывать кровь и все время спрашивать, чем тебе помочь. Не надо нам ничем помогать. Дайте нам просто развиться, на ноги встать, - говорит Рустам Рамазанов, генеральный директор группы компаний Bionovatic.

Рустам Рамазанов, генеральный директор группы компаний Bionovatic

Она занимается производством инновационных средств защиты растений на основе биотехнологий. Рынок растущий, но уже составляет миллиарды долларов в год. Чтобы застолбить свое место на глобальном рынке, нужна поддержка государства.

- Чтобы вывести на европейский рынок только один препарат, нужен миллион евро за регистрацию. А у нас их двенадцать. Поэтому здесь помощь государства была бы очень кстати, - говорит Рамазанов.

По его словам, компания пока обходится собственными средствами, но идет по «дешевым» странам. В частности, продает свою продукцию в Аргентине, Бразилии, Турции, где плата за регистрацию ниже – $50 – 100 тысяч за один препарат.

- Высокотехнологичный бизнес – это большие затраты на исследования. Наука может дать результат, а может не дать. Но если не вкладываешь в науку, лишь вопрос времени, когда ты станешь неконкурентным, - сетует Рамазанов.

Другими словами, чтобы получать высокие доходы от несырьевого экспорта в будущем, нужны инвестиции в развитие компаний в настоящем. Причем нужны не только субсидии на научные исследования, но и помощь в продвижении товаров за рубежом.

- Логистика и маркетинг - это от 60 до 70% затрат в себестоимости продукции. Маркетинговые расходы ложатся серьезным бременем на поставщиков. Возможно, государству стоит расширить субсидирование в этой сфере, - говорит Сергей Лебедев.

И в ФТС, и в Минэкономразвития к запросам предпринимателей по итогам круглого стола в «КП» обещали прислушаться.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему в Китае все делают очень быстро?

Действительно, проворству соседей можно позавидовать. Производство в Китае налаживают очень быстро. Причем найти можно все что угодно. Как только это где-либо появилось, через несколько дней аналог появится в Поднебесной.

- По археологическим данным, в Китае всегда было перенаселение. Это значит, что их территория всегда могла прокормить меньшее число людей, чем там проживало. Такое положение вещей выработало понимание, что ты всегда будешь жить в условиях жесточайшей конкуренции. Если не сделаешь ты, сделают 15 других человек. В итоге это создает такую концентрацию сырьевых, технологических и финансовых возможностей, что позволяет все делать очень быстро. Быстрее, чем в России, США или где бы то ни было, - объясняет Александр Зайнигабдинов, Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в КНР (Пекин), партнер компании «Окно в Китай».

Александр Зайнигабдинов, Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в КНР (Пекин), партнер компании «Окно в Китай»

По его словам, один из главных рисков любого экспортера при выходе на китайский рынок заключается в том, что ему нужно успеть зарегистрировать свою уникальную продукцию на себя – причем до выхода товара на китайский рынок. Это нужно не столько для того, чтобы защититься от контрафакта, а сколько для того, чтобы торговую марку не зарегистрировали на себя другие, пояснил эксперт.