Есть ли у рэпера сердце?

Даже хорошие поступки Моргенштерна вызывают неоднозначную реакцию. Похоже мы разучились верить в добро Фото: Иван МАКЕЕВ

Вы заметили? Все снова ходят с хмурыми лицами и бомбардируют сети дротиками с ядом. Как почему?! Одиозный рэпер Моргенштерн - кумир молодежи, гений эпатажа и один из лидеров рейтингов «Форбс» в разделе шоу-бизнес, вдруг занялся благотворительностью. Перечислил 10 миллионов тяжело больному трехлетнему ребенку на Кубани. Подарил инвалидную коляску, на которой разъезжал на скандальной премии МУЗ-ТВ, пятнадцатилетнему подростку из Новосибирска. Собирает деньги больным детям в своих соцсетях. За что его ругают? Ну как, он же наверняка все это делает для продвижения своего имени, для еще большой популярности. Зачем ему еще?

Для популярности Моргенштерн стал Моргенштерном, то есть поменял паспорт и сделал сценический псевдоним своей настоящей фамилией. Набил «666» на лице, устроил скандал на премии, снимает клипы, где рассказывает как он богат, и как ему на всех плевать, пишет песни, истинные достоинства которых можно оценить только если вам нет двадцати, а лучше 12-13 лет. Для популярности он сходил на интервью к Юрию Дудю и Ивану Урганту. Весь имидж Моргенштерна строится на пощечинах «олдам» (от англ old — старый) и «родакам». На пренебрежении к устоям и традициям. В своих клипах он буквально швыряется деньгами, учит девушек его удовлетворять, прозрачно намекает на наркотики, матерится и нарочито часто использует слово «сучки»…. Да и вообще, отчаянно отстраняется от любой праведности.

Благотворительность штука скучная, и в случае с Моргенштерном никак в общий «смысл бренда» не вписывается. Хотя, конечно, теперь, когда очередной разгневанный отец будет орать благим матом, что кумир его дочери наркоман и подонок, дочь сможет робко сказать: «Он хороший, он детям помогает». Увы, но такие факты редко успокаивают праведный родительский гнев, так что едва ли это часть плана.

Слушайте, ну почему мы всегда (или почти всегда) лишаем известных людей человеческих чувств? Почему всегда видим в них бездушные машины для набивания карманов нашими кровными? Причем нам же не угодишь, да? Не помогает детям — мог бы и раскошелится! Помогает — вот, решил на чужом горе попиариться!

Рэперу Моргенштерну 23 года. Не нам судить о его душевных метаниях, о том, как он борется со своими бесами и из каких чуланов мозга достает свои песни. Судя по тому, что он откровенно говорил о проблемах с алкоголем и наркотиками, у него есть, о чем поболтать с психотерапевтами.

И то, что он среди всех соблазнов и всей окружающей дури думает (сам или по чьей-то подсказке - совершенно неважно) о несчастных и обездоленных — прекрасно.

Надо ли кричать о хороших делах? По-моему, обязательно. Даже если все взрослые хором начнут вдалбливать тинейджерам, что благотворительность - это хорошо, никто их не услышит. Белый шум, гудение проводов, грохот промчавшейся мимо машины — вот то, что остается в голове у подростков от всех наших мудрых наставлений. А любая фраза Моргенштерна кажется мудрой. Помните его бессмертные «У моей охраны есть охрана», «Как дела? Это новый кадиллак», «Мечтал — теперь мое»? Не помните? Само собой, не для нас он поет, не мы его слушаем. А вот теперь его целевая аудитория и о чем-то вечном задумается, вспомнит, что в мире есть беды и страдания, и даже проповедник всего дорогого и люксового Моргенштерн это видит. И что у него есть сердце. И у всех его слушателей тоже есть, как бы мы не ругались на молодежь, слыша краем уха современную музыку.

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