Путину предложили построить дорогу, соединяющую Минводы, лыжные курорты и Сочи

Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Чиновник рассказал, почему регион пользуется популярностью у англичан и сколько денег понадобится, чтобы завалить страну кукурузой. Президент много и недоверчиво переспрашивал, но потом довольно кивал.

- К нам на Кавказские Минеральные Воды в год приезжает 147 тысяч человек из дальнего зарубежья! Наша минералка превосходит все европейские аналоги, - с энтузиазмом рассказал Владимиров.

- Из дальнего зарубежья? - уточнил Путин.

- Сегодня английский бизнес вкладывает деньги и развивает курорты Кавказских Минеральных Вод. Много иностранцев, азербайджанцы вкладывают. С 2015 по 2020 год 25 млрд. инвестировали, - похвастался губернатор.

Чиновник не соврал — с минеральной водой России повезло. Она у нас и правда одна из лучших в мире. Премиальная (ну вроде как) французская вода Perrier не сравнится с обычным Архызом или Ессентуками. Не верите - разоритесь на 200 рублей за бутылку и убедитесь сами.

Владимиров предложил Путину соединить Кавказские Минводы с черноморскими курортами.

- Дорога оценивается в 91–97 миллиардов, но она даст возможность лечиться, оздоравливаться минералкой у нас, переезжать кататься на лыжах в Архызе, в Домбае, и фактически по этой же дороге переехать и спокойно отдыхать в Сочи, - рассказал губернатор.

Президент к проекту сначала как будто отнесся скептически. Сначала уточнил, а готовы ли курорты, чтобы тянуть к ним дорогу, согласовано ли это с другими ведомствами и регионами… Владимиров заверил, что все уже готово, осталось только «заручиться поддержкой» президента.

- Хорошо, - резюмировал Путин.

Президент встречается с губернаторами каждую неделю, и каждый из них просит для региона денег. «Я не для себя», - сказал Владимиров и тоже заговорил о дополнительных 30 миллиардов рублей на мелиорацию и льготную деревенскую ипотеку.

- Сельских жителей поддержать - они сторицей отдают. Прошлый год был засушливый – все, кто работал на мелиорации, имели очень хороший экономический результат. А продукция – это что? Картошка, морковь, лук, кукурузы, - рассказал Владимиров.

Путин напомнил, что на поддержку села уже выделены сотни миллиардов рублей. Отдельно на мелиорацию семь миллиардов дается ежегодно. Важнее, «чтобы цены держались». Губернатор согласился и пообещал не допускать подорожания еды, завалив рынки овощами.

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