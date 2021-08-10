Психологический видео-проект «Без паники» в «Одноклассниках» посмотрели 3 миллиона зрителей!

Оставшись на самоизоляции, один на один со своими проблемами в четырех стенах, многие начали испытывать тревожность, страх и депрессию Фото: Shutterstock

Мы поняли, что пандемия ударила не только по физическому, но и психологическому здоровью россиян. Оставшись на самоизоляции, один на один со своими проблемами в четырех стенах, многие начали испытывать тревожность, страх и депрессию, а беспрерывные контакты с близкими уже не приносят столько радости.

Чтобы помочь россиянам поправить свои отношения с близкими, наладить общение со своим внутренним «я», вернуть спокойствие и позитивный настрой, «Комсомольская правда» запустила серию онлайн-лекций в социальной сети «Одноклассники», где психологи в прямом эфире отвечали на интересующие вопросы: как выйти из депрессии, побороть прокрастинацию, и пережить измену любимого человека и многие другие.

Наши спикеры оказались людьми очень увлеченными, любящими всей душой свое дело! И зрители это оценили – каждую онлайн-лекцию просмотрело порядка 400 тысяч посетителей!

Азалия Зинатуллина рассказала о том, как определить низкую самооценку у подростка. А также, дала советы родителям, учителям и самим детям, как справиться с этой проблемой.

С Еленой Садыковой мы поговорили о том, с чем сталкивается каждый человек, - о лени. Существует ли вообще такое понятие и как его распознать? Надеемся, что теперь наши зрители знают, как бороться с прокрастинацией и найти баланс между важными делами и отдыхом.

Что делать, когда изменил самый дорогой в мире человек? Как избежать чувства пустоты и не загнать себя в депрессию и как помочь самому себе в кризисной ситуации? Об этом и многих других важных вопросах мы поговорили с психологом Ксенией Бекеновой.

Вопрос харизмы и уверенности в себе обсудили с Анной Львовой. Если вы устали постоянно волноваться по пустякам и бояться сделать что-то неправильно - не переживайте, это можно исправить. В лекции - много работающих советов о том, как прокачать себя.

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Многие люди, находясь в созависимых отношениях, могут даже не подозревать об этом. Многие, наоборот, знают, но боятся их завершать. О созависимости мы поговорили с Натальей Кудиновой.

Друзья! Спасибо вам за вашу активность! Мы подсчитали, сколько человек просмотрело онлайн-лекции «Без паники» – три миллиона! Мы обязательно вернемся к вам с другими, не менее интересными проектами!