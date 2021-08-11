Как кассиры в супермаркетах дурят покупателей: Три главных способа обмана

Проверяйте чеки, не отходя от кассы Фото: Мария ЛЕНЦ

«Проверяйте сдачу, не отходя от кассы!» Казалось бы, этот лозунг навсегда остался в прошлом. Ан нет. Председатель Московского общества защиты потребителей Надежда Головкова считает, что табличке с этим слоганом и сегодня место в магазинах, только с немного другой формулировкой: «Проверяйте чеки, не отходя от кассы».

Платежи все больше переходят в безнал и обсчитать клиента, недодав ему сдачу, становится сложнее. Но старое и не очень доброе искусство обмана покупателя никуда не делось. Так что пора заводить традицию внимательно (и абсолютно не стесняясь) просматривать чек после покупки. Именно в нем сейчас скрывается главный подвох.

Надежда Головкова перечислила три способа отъема денег у населения на кассах и рассказала, как защититься от обмана.

1. В чеке цена больше, чем у товара на прилавке

- Такие случаи встречаются чаще всего, и их количество постоянно растет, - говорит председатель Московского общества защиты потребителей. - Причем я никогда не сталкивалась с тем, чтобы итоговая цена была в пользу покупателя. Кассиры говорят: «А у меня программа, я ничего сделать не могу». Бывает, разводят руками: «Акция закончилась». Конечно, это обман, никакая не оплошность. Продать товар вам должны по той цене, которая обозначена на прилавке. Если начинают спорить, вызывайте старшего менеджера. На всякий случай сфотографируйте цену на прилавке.

По словам эксперта, в таких случаях продавцы могут начать давить на покупателя. Например, примутся стыдить: столько товара набрал, а сто рублей зажал. Или огрызаются: «Ладно, я вам из своего кармана заплачу». Часто «взывают к совести»: мол, стоите тут, очередь задерживаете, людей бы пожалели. Но надо просто спокойно стоять и ждать, пока «ошибку» не исправят. И заодно напомнить сотрудникам магазина, что это нарушение статьи 14.7 «Обман потребителей» КоАП, а также законодательства о защите прав потребителей.

Если вам все равно отказываются возвращать разницу, надо сфотографировать ценник и чек, описать ситуацию и направить жалобу в Роспотребнадзор, сообщив название и адрес магазина. Это можно сделать и по интернету: на сайтах местных отделений Роспотребнадзора есть специальные формы для жалоб. За такое нарушение магазину грозит штраф. Но обычно до Роспотребнадзора такие жалобы не доходят, конфликты разрешаются на месте.

2. Пробили лишнюю покупку

- Бывает, у кассира в закуточке лежит, например, банка красной икры. И как только вы отвернулись, вам ее пробили. Икру потом продавец заберет себе, а оплатили ее вы, - приводит пример Надежда Головкова. - Если приобретаете три-пять товаров, то вам ничего не подсунут. Это может произойти, когда вы во время покупки отвлекаетесь на разговор. Или когда у покупателя полная корзина, вся лента заставлена покупками. Работающие люди ходят в магазин раз в неделю, накупают много всего - вот тут самое раздолье, чтобы «нагреть» их и на разнице в цене, и на лишнем товаре. Например, если вы берете две упаковки крупы, вам и третью посчитают. Вы за все заплатите и даже не заметите. А когда дома обнаружите, уже ничего не сможете доказать. Поэтому обязательно после каждой покупки проверяйте чек. Отойдите в сторонку и внимательно прочитайте весь этот длинный «хвост». И если обнаружили лишний товар, считайте, поймали виновника за руку. В таких случаях кассиры не спорят, извиняются и сразу возвращают деньги.

3. Ценник от дешевого товара стоит около более дорогого

- Это когда под условными шоколадными конфетами стоит ценник на карамель. И человек может спутать. Тут явная недобросовестность продавцов, специальная «подстава» от тех, кто выкладывает товар. И заплатить придется столько, сколько стоит ваш товар, а не соседний. Либо можно отказаться от покупки. Но, будучи последовательным, желательно заставить продавцов переставить ценники. Также можно написать жалобу в Роспотребнадзор с фото и сообщением о том, что потребителя сознательно вводят в заблуждение, - говорит Надежда Головкова.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Секретные таблетки от ковида и подарок от «звезды»: Появились новые виды телефонного мошенничества

На удочку анонимных преступников попался уже каждый десятый россиянин (подробнее)