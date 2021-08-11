Главное шоу 800-летия Нижнего Новгорода будут транслировать на Первом канале

Режиссер шоу Илья Авербух. Фото: Александр Воло­жанин

Грядущее 800-летие Нижнего Новгорода обещает стать одним из самых зрелищных мероприятий в стране. Главное шоу пройдет 21 августа сразу на девяти площадках города. И на каждой из них будут выступать звезды российской эстрады.

- 800-летие – это праздник всего города, а не только исторического центра, поэтому в праздничных мероприятиях у нас будет задействованы девять площадок, - рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Главная сцена гала-шоу будет расположена прямо на воде у Волжского пароходства. Еще восемь площадок будут размещены в каждом из районов города, в том числе и на площади Минина. Сразу после выступления в театрализованном шоу на Нижневолжской набережной звезды разъедутся на районные площадки. Каждая из них будет связана с главной сценой посредством телемоста.

Фото: Александр Воло­жанин

По словам организатором, в каждом районе города нижегородцы смогут увидеть полноценную программу. Она будет включать в себя концерты, мастер-классы, лекции, спортивные мероприятия и многие другие развлечения.

- Хотелось, чтобы это шоу не было гала-концертом, а чтобы одна сцена переливалась в другую, чтобы зрители гордились, подпевали и чувствовали единение, - рассказал режиссер шоу Илья Авербух. - Я взял за основу то единение и сплочение нижегородцев, которое когда-то спасло Русь. Мы хотим, чтобы весь город пел единовременно. Будем объединять площадки телемостами, и это войдет в трансляцию.

Кстати, увидеть это шоу смогут не только нижегородцы, но и вся страна. Показ гала-шоу «Начало Нового» состоится 21 августа на Первом канале.

- Очень важно, на мой взгляд, что гала-шоу будет транслироваться на Первом канале – это подчеркивает важность события, - рассказал Илья Авербух. - Отчасти я поставил перед собой задачу с точки зрения режиссуры – сделать некий рассказ о начале нового Нижнего Новгорода для многомиллионной аудитории Первого канала, чтобы у многих россиян появилось желание приехать в этот замечательный город.

Фото: Александр Воло­жанин

Главная сцена гала-шоу будет располагаться на воде, на месте слияния Оки и Волги. Она погружена на глубину четырех метров, поэтому к ее возведению пришлось привлекать 10 водолазов. Всего же в монтаже сцены задействованы около 200 человек.

- Часть сцены находится в воде, и это не случайно. Стрелка – это место силы, точка слияния двух великих рек, - отметил Илья Авербух. - Одна из самых больших задач – задействовать водное пространство. Это определенный вызов мне как режиссеру: на моей памяти нигде и никогда в России не было такого слияния.

Главная задача постановщиков главного гала-шоу – это рассказать об истории и о замечательных людях, которые живут в Нижнем Новгороде. Не случайно в нем будут задействованы нижегородцы – люди с мировым именем.

- Церемония строится не по принципу концерта, когда ведущий объявляет номера, а по принципу открытия крупных турниров, где одно действие с помощью визуального ряда, а в показе на ТВ– при помощи комментаторов, сменяется другим, - рассказал главный режиссер шоу. - Очень важно, что основной костяк исполнителей составляют нижегородцы. В каждом из наших блоков будут те, кем гордится город и страна.

Завершится праздник грандиозным фейерверком. Он пройдет одновременно сразу во всех районах города. А в акватории Волги и Оки салют запустят с воды, с шести барж.

КОНКРЕТНО

Кто выступит на гала-шоу в Нижнем Новгороде?

- «Баста» — площадь Минина и Пожарского, Нижегородский район;

- Feduk — стадион «Труд», Сормовский район;

- Леван Горозия (L’ONE) — площадь Киселева, Автозаводский район;

- Алексей Воробьев — площадь у кинотеатра «Россия», Ленинский район;

- Группа «Uma2rman» — площадь Советская, Советский район;

- Теона Дольникова — Канавинский район, Парк 1 мая;

- Сергей Мазаев и «Моральный кодекс» — площадь у дворца спорта «Юность», Московский район;

- Александр Панайотов — Приокский район