Губернатор штата Нью-Йорк подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Многие считают историю с Куомо настоящим заговором Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо все же решил добровольно уйти в отставку.

Ранее он отказывался делать это даже под угрозой импичмента.

Причиной решения губернатора стали многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, которые Куомо якобы себе позволял по отношению к некоторым бывшим и действующим сотрудницам его администрации.

Куомо и сейчас отвергает все обвинения, прозвучавшие в его адрес, настаивая на том, что никогда не позволял себе ничего предосудительного в отношении женщин. Однако, как минимум 7 чиновниц сообщили, что губернатор дотрагивался до них, прикасался, целовал против их воли и делал им непристойные предложения.

Жалобы послужили основой для расследования, проведенного генпрокурором штата, вынесшей однозначный вердикт в виновности Куомо, который «создал токсичную атмосферу в коллективе».

Сразу после окончания расследования даже ближайшие сторонники-демократы, включая президента США Джо Байдена, призвали его добровольно покинуть свой пост. Парламентарии штата начали подготовку процедуры импичмента потомственного губернатора (Отец Эндрю – Марио Куомо – в свое время также был главой Имперского штата).

Пост Куомо, согласно законам штата, до следующих выборов займет его заместитель Кэтлин Хокул. Она станет первой в истории штата женщиной-губернатором.

Многие считают историю с Куомо настоящим заговором: энергичный губернатор был любимцем СМИ и одним из ключевых игроков Демократической партии, способных без труда победить на следующих президентских выборах.