Стас Пьеха раскрыл имена лженаркоманов российского шоу-бизнеса

На днях выпускнику «Фабрики звезд» Стасу Пьехе стукнет 41 год

Сложно поверить, но на днях выпускнику «Фабрики звезд» Стасу Пьехе стукнет 41 год. За это время он успел хлебнуть все прелести русского шоу-бизнеса, чуть не умереть от наркотиков, инфаркта и острого панкреатита, испортить отношения с мамой (Илоной Броневицкой) и развестись. В интервью ютуб-блогу «Алена, блин!» в преддверии личного праздника вокалист объяснил, что для него значит отцовство, почему он теперь избегает тусовок и зачем в России можно притворяться наркоманом.

ПРО «ЗАВИСИМОСТЬ» ДАНЫ БОРИСОВОЙ

«Однажды кто-то из интервьюеров сказал, что если кто-то [из звезд] собирается лечиться [от наркозависимости], звонят или Борисовой, или Пьехе. Хотя Дана никакого отношения к наркологии вообще не имеет (пережив тяжелую форму зависимости, Стас открыл собственную клинику реабилитации — Авт.). Я строил свои клиники с нуля, последнее продавал, чтобы построить их. Брал лучших врачей, систему. Проделал там большую работу, чем в шоу-бизнесе. Столько денег, ресурсов, опыта и сердца вложено! А Борисова просто захаживала туда, где я выздоравливал. В ней нет никакого выздоровления, она пребывает в своем зависимом мышлении и галлюцинациях. Она сказала, что «на отлично закончила реабилитацию» (назвала себя «экспертом номер 1 по вопросам зависимости» - Авт.). Все смеялись над этим. Это комедия. Отношусь к ней с состраданием. Двери к выздоровлению ей открыты»

ПРО «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Почему Виктор Дробыш (продюсер Стаса) не рассматривал меня на «Евровидение»? Я не хочу ехать туда. Мне не нравится. Не мой формат. В душе мню себя альтернативщиком. Не хочу быть попсовиком-эстрадником, так вышло. Простите меня! Мы играли в клубах, пел у Пелагеи в ансамбле фолк-рок, но зарабатывал не больше 200 долларов. Мне хотелось реализовываться. Тогда я пошел на «Фабрику звезд», где Виктор Дробыш мне сказал: «Тут попоешь попсу, так надо, дальше будем делать что-то типа Depeche Mode и INXS. Я решил, что ради такого стоит пострадать и петь попсу»

ПРО СВАДЬБУ И СЕМЬЮ

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«У меня не было свадьбы (в 2010 году женился на модели Натальи Горчаковой, родившей ему сына Петра в 2014 году). Приехал, расписался. Сказал, чтоб не ставили марш Мендельсона — меня вырвет. Чайковского, пожалуйста. Я не люблю свадьбы. Да и не хотел ее вообще: в дурку заехал, пил огромное количество антидепрессантов, потом наркотики пошли, я вообще был в полной растерянности. Мне сказали, что надо жениться. И я решил, что все так делают. Тоже женился. Семья, дети, наш маленький рай. Это не сработало. А потом понял, что я так не могу. У меня башка другая. Мне надо самому с собой подружиться, а потом детей заводить»

ПРО ЭДИТУ ПЬЕХУ

«Живет отшельницей? Чушь собачья. Она живет у себя в доме: розовый сад, лес. С ней живут Вера, Нина Вячеславовна, еще одна женщина, которые [помогают]. Кто-то уже больше 50 лет. Это постоянная компания. Да, бабушка не так активна, не дает концертов. Ноги не очень хорошо ходят — делали операции на колени. Собачка ей сломала колени на прогулке. Ноги до сих пор не расходила. Мы созваниваемся. Пару раз был во время пандемии, когда уровень антител в крови у меня был «жирный». Как и любой человек в 83 года, она имеет проблемы, но и имеет счастливые моменты жизни. Работает все меньше и меньше. Не выступает и не очень сильно хочет — 64 года на сцене»