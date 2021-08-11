Владимир Путин указом ввел в России два новых знака отличия

Президент утвердил новые награды Фото: REUTERS

Самое очевидное: орден будут давать режиссерам, музыкантам, актерам (вообще всем классическим «культурным» профессиям) за работу, «получившую широкое признание общественности». Рассчитывать на награду, видимо, смогут мэтры уровня Пугачевой или Киркорова. Интересно, а рэперам орден положен?Они матерятся и не похожи на традиционных артистов, но с признанием полный порядок - миллионы просмотров в соцсетях.

Интересно вот еще что - орденом (согласно его статуту) могут наградить людей, которые занимаются творческой и безусловно важной работой, но которых раньше как-то обходили с официальным признанием.

Краеведов - за «изучение и популяризацию культурного наследия народов России».

Реставраторов - за «восстановление объектов культурного наследия народов России» и за создание «историко-культурных заповедников». Раньше за организацию новых заповедников вообще не отмечали.

Музыкальных учителей - «за обеспечение высокого профессионализма российских исполнителей и конкурентоспособности на международном уровне».

Волонтеров - «за создание детских и молодежных организаций, ориентированных на творческую, добровольческую (волонтерскую) и познавательную деятельность».

Медаль по значимости попроще ордена, но зато количество новых награждаемых профессий еще шире: дизайнеры, журналисты, дикторы радио... Медаль полагается за патриотическое воспитание граждан, «развитие креативных индустрий», сохранение «традиционных духовно-нравственных ценностей».

Раньше просто не существовало госнаград для отмечания заслуг в таких профессиях. В лучшем случае вручались ведомственные или муниципальные награды.