Вместо игрушек Мише покупают катетеры

Миша не может сам сидеть и ходить, дышит, и ест только через трубочки. Когда удастся восстановить здоровье пока говорить рано Фото: Личный архив героя публикации

Мишу очень ждали! И, как водится в таких историях, «ничто не предвещало», беременность протекала нормально. Но ребенок родился с пороком сердца, которое прооперировали на третьи сутки его жизни. Все прошло успешно. Казалось, страшное позади, и теперь-то точно все будет хорошо! Но по какой-то причине сердце малыша не смогло перестроиться и начать качать кровь. Пока врачи бились за Мишу, у него стали отказывать почки, органы пищеварения, головной мозг. Доктора смогли восстановить сердечный ритм, но последствия оказались тяжелыми.

Диагноз: поражение ЦНС тяжелой степени. Миша не может сам сидеть и ходить, дышит, и ест только через трубочки. Когда и насколько удастся восстановить здоровье пока говорить рано. Пока нужно просто лечиться и ждать. Но Мишина «просто жизнь» теперь стоит недешево, и родители просто не были к этому готовы.

Детскую пришлось оборудовать, как больничную палату – медицинской техникой. Вместо кроватки и пеленального - аппарат ИВЛ, аппарат для очищения трахеостомы, инфузомат для питания через зонд, кислородный концентратор... Вместо игрушек-погремушек семья покупает катетеры, зонды и фильтры для оборудования и стом. Они старается справляться самостоятельно. Но, даже отказывая себе во всем, родители пока не могут свести концы с концами. Денег не хватает.

- Я уверена, что постепенно все обустроится – вздыхает мама. – И Мишку удастся вытянуть, и мы отойдем от шока и приспособимся, но пока нам просто очень нужна поддержка! Расходные материалы (катетры, стоимы, гигиенические принадлежности) – это 233 000 рублей в год, это 20 000 в месяц. А у нас еще старший сын с сахарным диабетом - вот такая тяжелая полоса - и работает теперь только папа, я сижу с Мише. Несмотря на группу инвалидности, бесплатно не выдают почти ничего. Приходится мне стерилизовать все эти трубочки и использовать их по нескольку раз, хотя они одноразовые. А это, естественно, заканчивается инфекциями. Сын без конца принимает антибиотики, потому что заражение происходит снова и снова. И антибиотики работают все хуже, так как возникает привыкание. Если мы хотим, чтобы у него был шанс поправиться, нужно как-то разорвать этот замкнутый круг. Очень нужна помощь друзей. Пожалуйста, помогите нам выдержать эту «черную полосу»!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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