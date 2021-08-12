От звездной славы до бомжа: Джамшут из «Нашей Раши» остался без жилья, но излечился от алкогольной зависимости

В «Нашей Раше» Валерий Магдьяш сыграл Джамшута - молчаливого напарника Равшана в исполнении Михаила Галустяна . Фото: кадр из фильма.

Придурковатые, но забавные строители Равшан и Джамшут из проекта «Наша Раша» быстро полюбились народу. Однако это тот редкий случай, когда многие запомнили героя Джамшута, а фамилия артиста, его создавшего, не прижилась в зрительском сознании. И если все знают, что Равшан - это Михаил Галустян, у которого жизнь после проекта сложилась успешно и богато, то с «молчаливым Джамшутом» - особая история.

Известность в 60 лет

Роли в юмористическом проекте «Наша Раша» сыграли юмористы, и только Джамшута - настоящий актер Валерий Магдьяш.

- Я не играл гастарбайтера, я и есть гастарбайтер, - признался сегодня «КП» актер. - Родился в красивой молдавской деревне на берегу Днестра в 1951 году. В школе родного города Вадул-Луй-Водэ неподалеку от Кишинева играл в самодеятельности, да так хорошо, что меня приметила ассистент режиссера Эмиля Лотяну. Однако строгая мама-бухгалтер запретила принимать участие в киносъемках, считая это несерьезными занятиями. Сначала получил военное образование, став офицером. Но в 1975 году приехал в Москву и поступил в ГИТИС, мечтая о кино. И все же в Москве оставался по духу гастрабайтером.

Магдьяш в 60 лет играл в театрах, снимался в кино в небольших ролях, а первая слава и всеобщее узнавание пришли с выходом «Нашей Раши».

- Роль Джамшута меня прославила, - говорит «КП» Магдьяш. - Такой подарок судьбы, что десять лет назад выбор Миши Галустяна, Семена Слепакова (сценариста скетчкома), продюсера Гарика Мартиросяна остановился на моей кандидатуре. Мне сказали на кастинге: «У тебя выразительные глаза, в них долгая жизнь». Когда Мартиросян сказал, что мой герой будет молчать, я заорал: «Гарик, я хочу молчать!» Так что самое легкое в моей жизни было сниматься в «Нашей Раше».

Лишился денег и квартиры

Когда родился Джамшут, Магдьяш стал любимым гостем во всех компаниях, везде наливали… Тогда было все: обрушившаяся слава, деньги, семья. Но скоро из-за его выпивки ушла третья по счету жена, взрослые дочки от двух браков прекратили общаться с отцом-алкоголиком. Остался один. И на улице… Затяжной запой и привел три года назад к ужасным последствиям.

- За съемочный день в телепроекте я получал 300 долларов. Таких денег никогда в жизни не видел, в общей сложности за год съемок заработал миллионы рублей. Однажды решил собрать все сбережения, продать свою квартиру, - рассказывает актер. - Все в Орехово-Борисово (район Москвы), знали, где я жил. И все знали, что «Джамшут» продает свою кооперативную однокомнатную и собирается покупать двушку. Сначала продал квартиру, взял кредит, собрал все деньги и пошел в банк, чтобы положить в ячейку. Ну и получил железной трубой по голове (неизвестные ударили актера, отобрали сумку с миллионами на покупку жилья и документы). Кто виноват, что остался без жилья? Отвечаю себе: я… Понимаете, для того, чтобы продать, надо выписаться из квартиры, ну вот я и «выписался»… в другую социальную среду. Сначала оказался в больнице. Я потерял прописку, жилье, все деньги. И дальше три года были сложными: выпивка, бомжеватый образ жизни…

Магдьяш временами пытался браться за ум, но отсутствие работы приводило в отчаяние - искал утешение снова в алкоголе.

- За пару лет водка все сгубила. Память стала хуже, появились отеки, я опух, - рассказывает актер.

Однажды нашел в себе силы отправиться в Пятигорский наркологический центр, чтобы пройти там лечение от алкоголизма.

- Здоровье поправил. Но жить было негде, - вспоминает актер. - Ночевал на вокзале. Как-то подошли полицейские, забрали в дежурку. Угощали чаем с бутербродами, а я им рассказывал, как снимался в «Нашей Раше». Так и перебивался…

Люди дарят носки и пряники

Сейчас актер живет в Минеральных Водах, дает концерты в санаториях. Фото: личный архив

Валерия приметила случайная женщина, которая приехала в Минеральные Воды по делам. «Я тогда на скамейке спал, а Татьяна признала в бездомном звезду юмористической программы», - вспоминал актер.

Семья женщины приютила Валерия на время, и он решил остаться в Минеральных Водах.

- Если б остался в Москве, я бы не выпускал из рук телефон, ждал звонка с предложением работы. А звонков все не было. А дальше - одиночество, пессимизм, водка. Я этого не хочу, - говорит актер. - А в Краснодарском крае санатории, люди отдыхают и с удовольствием приходят на мои концерты.

- Деньги у вас украли, а как с жильем?

- А никак. В съемном живу. Но не отчаялся, именно сейчас я чувствую новый уровень востребованности. Джамшут сделал меня медийным и теперь меня кормит.

Я стал еще более народным: собираю вокруг себя публику на улицах, даю концерты под открытым небом, в санаториях. Часто на концертах подходят люди и дарят теплые

носки, пряники. Столько человеческого тепла давно меня не согревало. Был в Луганске, где перед ополченцами выступал, в воинских частях. И перед военными Крыма. Кстати, стал подрабатывать с цирком, у меня номер клоуна. Сейчас к юбилею хороший доктор Ашот Каспаров (он мой поклонник, подошел ко мне на улице и сказал: «Ну что, звезда, что свистим-то?») в качестве подарка бесплатно сделал мне зубы. У меня из-за этого проблемы с речью были. У меня нет такой, как у других артистов, раскрутки, но есть «народная реклама» - сарафанное радио.

А недавно Валерий Магдьяш дебютировал в качестве певца в дуэте с музыкантом Александром Кузьминым (братом рокера Владимира Кузьмина).

- Мы написали Валерию песню «Джамшутов карантин», сделали клип. И теперь я занимаюсь его музыкальной частью творческой жизни, - рассказала «КП» жена Александра Кузьмина, концертный директор Наталья.

Магдьяш заверяет, что нашел новые радости в жизни, а с алкоголем простился. Недавно с ним связалась его младшая дочь (она живет в Санкт-Петербурге). Решила возобновить общение с отцом. Они перезваниваются, планируют увидеться.

- Старшая дочка живет в Израиле, и ее мама говорит, что у нее все хорошо. У меня нет с ней общения, не сложилось, - признается Магдьяш. - Младшую дочку в свое время новые родители увезли в Новую Зеландию. Я ее не видел 15 лет. Потом, когда стал медийным, она мне позвонила: «Пап, привет».

Кстати, ко мне часто дети подходят, спрашивают: «Ты правда настоящий Джамшут из телевизора?»

- Как реагируете, когда Джамшутом называют на улице?

- Счастлив, что у меня есть такая роль, которую все знают. Иногда даже представляюсь Валерием Джамшутовичем.

Со Смоктуновским сидели на мусорной свалке

- Я дружил с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским, - вспоминает Магдьяш. - Помогал ему переезжать на

Третью Тверскую-Ямскую, перевозил его уникальную библиотеку. И потом мы с ним сидели на полу в пустой квартире и сортировали книги. У него были свои сложности, мне он кое-что из своей жизни рассказывал. Сын у него попадал в психиатрическую лечебницу, и там были свои семейные трагедии… Однажды он мне позвонил: а поехали в Крылатское на… мусорную свалку - понаблюдаем… Мы приехали. А там сидели какие-то пацаны. Он им привезенные какие-то вкусности дал. Он явно был здесь не впервой, потому что пацаны его узнали, приветствовали по имени. А он такой странный был, как ребенок. Сказал: «Знаешь, я люблю смотреть на огонь…» И мы с ним сидели и смотрели…

Когда подошло время моей очередной женитьбы (а моя вторая жена была из непростой семьи, ее отец занимал большую должность в Совете министров РСФСР), мы проводили свадьбу в ресторане «Прага». Я пригласил Смоктуновского. «Что ж ты раньше не сказал, у меня в этот день спектакль «Тамада». Он там тамаду играл. И вот у нас свадьба. Вдруг открываться дверь. Вносят роскошную корзину белых роз, там конверт с деньгами и его книжка. Когда я ее раскрыл, увидел надпись: «Наташа, Валера, будьте счастливы, ладно, а?» У меня есть комбинезон Джамшута, в котором иногда выступаю, и на нем на груди написано: «Будьте счастливы, ладно, а?» Это не я придумал. Смоктуновский.