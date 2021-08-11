В Пакистане требуют казнить 8-летнего мальчика

Богохульство карается в Пакистане смертной казнью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неделю в тюремной камере вместе с отпетыми преступниками провел в Пакистане восьмилетний мальчик. Его проступок заключался в том, что он зашел в туалет, расположенный в медресе.

Имам заметил, как ребенок-представитель индуистской общины посетил туалет в мусульманском учебном заведении, и объявил его богохульником.

Богохульство карается в Пакистане смертной казнью.

Чтобы уберечь ребенка от толпы разгневанных исламистов, которые были готовы растерзать его, мальчика несколько дней держали под стражей в местной тюрьме.

- Ребенок до сих пор не понимает, за что его задержали, - рассказал глава местной индуистской общины Рамеш Кумар. – Он даже понятия не имеет, что такое богохульство.

Узнав, что малыша отпустили, толпа местных жителей разгромила индуистский храм.

В настоящее время задержаны 50 участников погрома, но около сотни возможных нападавших все еще находятся в розыске.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение и написал в соцсетях, что уже приказал властям арестовать всех виновных и привлечь к ответственности полицию за халатность.

Что же касается ребёнка и его семьи, то они из-за опасений покинули на время родной дом.

Этот инцидент стал очередным в череде преследований индуистского меньшинства в Пакистане, 95% жителей которого исповедуют ислам.

Пакистан, по мнению правозащитников, является одним из государств мира, массово нарушающих свободу вероисповедания.