Артист ансамбля Надежды Бабкиной был задержан прямо в театре за оборот оружия

Дмитрий Шакин задержан за оборот огнестрельным оружием. Фото: Личный архив

Несколько дней назад 38-летнего Дмитрия Шакина задержали по подозрению в обороте оружия. За неделю до его ареста в лесу недалеко от Новосходненского шоссе полицейские нашли предмет, похожий на пистолет Макарова. Подозрительную находку направили на экспертизу, которая показала, что оружие настоящее и предназначено для стрельбы.

Все, включая место и то, что серийный номер пистолета был кем-то подтерт, указывало на то, что огнестрел пытались тщательно спрятать. Полиция возбудила уголовное дело, также следователям нужно было проверить, не причастно ли оружие к преступлениям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на одного из артистов балета Надежды Бабкиной. Его удалось задержать через несколько дней в здании театра, где у мужчины была репетиция. 38-летний Дмитрий Шакин не стал сопротивляться полиции и согласился проехать с оперативниками в отдел добровольно.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московском государственном академическом театре "Русская песня", расположенном на Олимпийском проспекте был задержан 38-летний подозреваемый. Ему вменяется 222 статья уголовного кодекса. Это статья о незаконном хранении, передаче или перевозке оружия, максимальный срок по ней составляет 5 лет. — сообщил источник kp.ru.

Пока ведётся проверка, артист балета находится дома под подпиской о невыезде.

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