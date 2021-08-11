В Москве нашли редкое насекомое — одинокую пчелу

Фото А. Стефанова/ДПиООС Москвы

Все привыкли, что пчелы насекомые общественные — живут семьей. Однако есть в природе исключения. Одно из них мохноногая пчела. Может быть, из-за своего стремления вести одиночный образ жизни она и попала в Красную книгу Москвы. Однако специалисты Мосприроды обнаружили одну особь в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

Мохноногая пчела занесена в Красную книгу Москвы. Фото А. Стефанова/ДПиООС Москвы

Мохноногие пчелы не образуют семей. Самка спаривается и выкапывает норку для очередной кладки. В нее она зароет нектар, пыльцу и отложит яичко. Новая особь выводится сама, питается запасами, которые оставила мать, вырастает и тут же отправляется опылять растения, рыть свои норки для воспроизводства потомства.

Редкое насекомое заметили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Фото А. Стефанова/ДПиООС Москвы

— Эти пчелы рождаются летом в засыпанной норке, затем выкапываются из земли, оставляя после себя земляной терриконик высотой до 4 см. Строить норки насекомые могут только на сухих лугах со сравнительно бедной травянистой растительностью. Посетители природных парков должны быть аккуратными и не разорять домики этих полезных насекомых, способствующих опылению диких трав, — сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Последние годы в мире широко обсуждают массовую гибель пчел. Вероятно, всему виной пестициды. Это ведет к тому, что сельскохозяйственные культуры теряют возможность размножаться. Поэтому насекомых стали выводить искусственно, в промышленных масштабах.