«Можешь прибедняться, но у тебя отец Собчак»: Психолог Вероника Степанова считает, что Ксения купила своих мужей

Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак слетала в Мексику, чтобы взять интервью у одного из самых популярных в русскоязычном Интернете психологов Вероники Степановой. Вероника уже много лет вместе с семьей живет в этой стране, где ведет собственный YouTube –канал и дает частные консультации (50 минут беседы с ней обходятся клиентам в 200 тысяч рублей). У психолога довольно много поклонников (только на YouTube у нее почти два миллиона подписчиков), она остра на язык и не боится называть вещи своими именами. Досталось от нее и Ксении Собчак: Степанова прошлась по карьере телеведущей и ее отношениям с мужчинами.

В своем блоге психолог рассказывает, как достичь успеха, как построить отношения с противоположным полом, и при этом не стесняется давать весьма неординарные советы. Например, Вероника уверена, что «обычным людям» нужно владеть техникой манипулирования, чтобы всего добиться в жизни. В одном из своих видео она советовала девушкам врать потенциальным женихам про свое материальное положение и значительно завышать доход, поскольку в природе людей заложена падкость на деньги: «А там он очнется, а вы на 9-м месяце беременности». Ксения напомнила Веронике про этот выпуск и поинтересовалась, зачем нужно так обманывать других людей. В ответ психолог заявила, что «сытый голодного не поймет» и подчеркнула, что телеведущей все всегда слишком легко доставалось в жизни. Ведь, в отличие от девушек из провинции, ей не пришлось пробиваться в Москве.

- Если бы девочки рождались в твоей семье, то Костики с Максимками ползали бы у их ног (Константин Богомолов, нынешний муж Собчак – Ред.). Ты родилась с золотой каемочкой, и все было к твоим ногам, соответственно тебе и не нужно было этого делать. Тебе трудно понять девочку из какого-то маленького городка, которая выбилась куда-то, из какого-то там общежития, и ей все достается очень тяжело, колготки рваные и так далее. Априори все мужчины желают приблизиться к тебе, и это нечестно, - объяснила Степанова телеведущей.

Ксения Собчак слетала в Мексику, чтобы взять интервью у одного из самых популярных в русскоязычном Интернете психологов Вероники Степановой. Фото: кадр видео.

Ксения возмутилась: по ее мнению, она всего добилась в этой жизни сама, без помощи влиятельных родителей. Собчак вспомнила, что в 17 лет она переехала из Санкт-Петербурга в Москву и начала строить карьеру. «Я всего добилась сама. Я отправилась в Москву со своими деньгами, которые мне дала мама на квартиру», - заявила теледива.

Степанова же считает, что пробиться в жизни и добиться успеха у любовников-олигархов Ксении помог статус дочери экс-мэра Петербурга.

- Ты можешь себе позволить жить без манипуляций со своими мужчинами, и спокойно Костик побежит. Ты сейчас, Ксюша, можешь прибедняться сколько угодно, у тебя отец Анатолий Собчак, ты кандидат в президенты. Ты уверена, что это твоя заслуга? Если бы ты была девочка из Серожопинска, ты была бы кандидатом в президенты? Ты хочешь сказать, что Валя Иванова и Ксюша Собчак имеют абсолютно равные права? – насела Вероника на свою собеседницу.

Психолог решила расставить все точки над «i» и задала Собчак вопрос в лоб:

- Ксюша, ты купила своих мужей?

После такого поворота даже прожженная Собчак смутилась и сообщила: она не считает, что мужья выбрали ее только из-за финансового состояния. Ксения считает, что ей всегда везло с личными отношениями. Даже если она расставалась со своими любовниками и мужьями, то всегда делала это дружелюбно, без публичных скандалов и сплетен.

В заключение программы Вероника спросила Ксению о ее психологическом типе личности.

- Знаю, я ведь ходила к психологу. Я истероид, - ответила Собчак.

Однако Степанова склонна полагать, что у Ксении скорее нарциссический тип личности, нежели истероидный. При этом психолог считает, что Ксения – весьма ранимый человек.