СК России обвинил двух подельников бывшего премьера Осетии Такоева в крупной растрате

Экс-премьер Северной Осетии Сергей Такоев стал фигурантом дела о растрате бюджетных средств. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Мукагов

В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела о растрате должностными лицами органов исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания бюджетных средств в сумме 180 миллионов рублей. По делу задержаны два подельника бывшего премьера Осетии Такоева, который ранее был обвинен в растрате.

- Ранее задержанным бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО «ОЗАТЭ» Аиде Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014 году Такоев и Диамбеков, занимая указанные должности, Габараева, являвшаяся гендиректором указанной организации, а также иные лица обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им ОАО «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании всем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются сбор и фиксация доказательств, а также установление всех соучастников преступления.

Напомним, бывший премьер Северной Осетии 57-летний Сергей Такоев был задержан 10 августа. По образованию Такоев экономист, в 1986 году окончил Северо-Осетинский государственный университет и работал по образованию в администрациях Курска и Курской области. В 90-х годах возглавлял ряд коммерческих фирм и банков, что не мешало ему при этом эпизодически занимать государственные должности.

С 1992 года - зампреда Северной Осетии, вице-премьером Северной Осетии стал в 1998 году. Потом возглавил Национальный коммерческий банк Северной Осетии и стал президентом футбольного клуба "Спартак-Алания" (подозревался Генпрокуратурой в махинациях с финансированием спортивной организации). После покушения в 2008 году занял пост первого зампреда правительства Северной Осетии, а с 2015 года — премьера Северной Осетии. Потом опять ушел руководить коммерческим банком.