Шойгу рассказал, почему служит Отечеству

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с участниками молодёжного форума "Территория смыслов". Разговор был достаточно откровенным, министр старался дать развернутый ответ на каждый вопрос. Один из ответов сейчас цитируют многие иностранные средства массовой информации.

- Вы знаете, служить Отечеству и быть патриотом на мой взгляд это вещи неразделимые. Я понимаю, что вы по Уставу должны стоять пока я не закончу ответ, я вам разрешаю сесть, - предложил министр перед тем, как дать ответ майору полиции Эльдару Махнову из Карачаево-Черкесской республики, который поинтересовался, что значит для министра слово "патриотизм".

Ответ получился таким развернутым, что довольно полно определяет ориентиры, на которые сегодня держит равнение как сам генерал армии Сергей Шойгу, так и вверенное ему страной министерство.

- Я считаю, что наша страна самая хорошая, что наше Отечество нуждается в защите. Считаю, что отношение к старшим в нашем обществе должно быть таким, каким оно было на протяжении последних ста, двухсот лет. Я все думаю, какой вам пример привести в связи с этим. Знаю многих людей, которых я считаю глубокими патриотами нашей страны, людьми любящими нашу страну. Ну, скажем Ростропович Мстислав Леопольдович, дивный человек, которого собственно выселили из нашей страны, за многие его поступки. Он отчаянно боролся за страну. Даже собирался сжечь себя на Красной площади, когда там ввели войска по-моему в Чехословакию. Помогал многим, помогал много. Когда я с ним познакомился, он приехал ко мне именно с предложениями, как он хотел. Рассказал, что дал благотворительный концерт в Японии и сказал: все что я заработал я хочу чтобы отправили в одну из зон конфликтов у нас тогда на территории Советского Союза. Великий поэт Евгений Евтушенко или Булат Окуджава. Окуджава вообще воевал за нашу страну и не разу по моему не пожалел об этом. Об этом его песни говорят. Поэтому, еще раз повторю: служить и быть патриотом это вещи неразделимые.

Дальше министр назвал имена патриотов России, которые стали настоящими символами страны. Имена тех, на которых он равняется сам и военнослужащие Минобороны.

- У каждой страны должны быть свои символы. И у нас их много. Это Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, Федор Шаляпин, Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский и много-много других. Это и победа в Великой отечественной войне. Это наши замечательные ветераны, это наши полководцы, все то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, это и есть символы нашей страны. Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть. Мы не должны позволять делать это. Кто бы это не делал, как бы это не делал. Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа, - подчеркнул Шойгу.