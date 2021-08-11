Власти Севастополя удивились взрывному росту города

Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Фото: kremlin.ru

Глава крупнейшего города Крыма пожаловался президенту, что украинские власти совершенно не тратились на поддержание исторического центра – 30 лет здания не видели ремонта. Теперь приходится восстанавливать вообще все. На дореволюционном Дворце детского и юношеского творчества даже висят таблички: «Осторожно, подходить запрещено».

- Это один из таких знаковых объектов, который открывает фасад, - пояснил Развозжаев ценность здания.

Реставрация – процесс не простой. Как оказалось, даже своевременное финансирование не гарантирует результат.

- Исторический бульвар, очень любимый гостями города, где у нас, в том числе и знаменитая панорама (Оборона Севастополя – Ред,) Рубо – сейчас не достроен и закрыт, менее 10% работ сделано. Надо принять решение и все-таки его доделать, а с теми, кто недобросовестно свою работу выполнил, надо будет разобраться, - предложил губернатор.

Путин уточнил, что за подрядчик так подкузьмил Севастополю. Теперь компанию наверняка ждут многочисленные проверки. Еще президент поручил Развозжаеву вместе с правительством подготовить обращение для нового транша на реставрацию центра Севастополя. Надо же доделать то, что уже начали.

Зато с водоснабжением у города-героя пока все в порядке. Губернатор рассказал, что у города по поручению президента силами военных были построены новые водохранилища. Этой весной из-за аномальных ливней они все заполнились.

- До конца следующего года и даже через год можно про воду забыть, - обнадежил Развозжаев.

А вот реконструкцию местной канализации власти еще не начали. Был проект, но его решили переделать.

- Пришлось очень много технических решений менять - численность населения Севастополя увеличилась сильно. Это не было учтено, у нас сейчас 509 тысяч по статистике, а рассчитывали на 350, - удивил Развозжаев.

- Больше чем в Сочи постоянного населения, - уточнил Путин.

Губернатор закончил поговоркой про то, что лучше семь раз отмерить. В принципе, логично. Подземные коммуникации – удовольствие дорогое, поэтому надо сделать их сразу как надо.