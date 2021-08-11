10 лет Агентству стратегических инициатив: благодаря АСИ Россия совершила прорыв в рейтинге Doing Business

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева Фото Татьяна Мастерова, пресс-служба АСИ

11 августа 2011 года Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, подписал распоряжение правительства об учреждении Агентства стратегических инициатив (АСИ). Сегодня глава АСИ Светлана Чупшева подвела итоги работы агентства. За минувшее десятилетие к ним поступило больше 6,3 тыс. проектов, из которых около 1 тыс. получили поддержку, включая 24 системных.

БОЛЬШЕ 100 «ТОЧЕК КИПЕНИЯ»

11 августа, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Агентства стратегических инициатив с 10-летием со дня основания, сообщается на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что АСИ много сделало для развития в России предпринимательства, передовых технологий и для решения ключевых задач социальной сферы.

«АСИ отличают высокий профессионализм, командный дух и сплочённость. Рассчитываю на дальнейшую активную работу с полной отдачей», — отметил Владимир Путин.

Напомним, агентство занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Так, например, в 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы «Точка кипения», объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Число «Точек кипения» уже насчитывает 119.

Главный проект АСИ в 2021 году - Национальная социальная инициатива. Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. В инициативу входит комплекс мер по внедрению современных социальных стандартов жизни граждан во всех регионах. Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.

ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

«Наша задача в формировании спроса на федеральном и региональном уровне - помощь в тиражировании лучших практик, - отметила Светлана Чупшева. - Мы видим для себя новое качество этой работы - именно над формированием уникальных проектов развития для регионов, которые будут поддержаны жителями региона и местным бизнесом».

По словам Чупшевой, АСИ видит полную картину в регионах благодаря рейтингам, большим данным и обратной связи от предпринимателей и сети общественных представителей агентства.

«На основе этой информации формируем карту проектов по разным направлениям, например, по образовательным и социальным проектам. И дальше уже с губернатором определяем ключевые проекты, - рассказала глава АСИ. - Первые такие проекты уже сформировали с тремя регионами - это Хабаровский край, Мордовия, Северная Осетия».

Присоединение России к международному движению чемпионатов рабочих профессий WorldSkills - тоже инициатива АСИ. Цель движения - популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки, повышение квалификации рабочих-специалистов. С 2013 по 2019 годы российская команда прошла путь от аутсайдера до первого места в Европейском чемпионате Euroskills-2018, на Международном чемпионате WorldSkills-2018 вошла в тройку лидеров, а на Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan - 2019, стала второй, уступив только Китаю.

«ОТРУБАЕМ ОДНУ ГОЛОВУ – ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ»

Улучшение климата для бизнеса в стране остается ключевой задачей агентства. Однако сложности в сфере регуляторики, несмотря на запуск реформы контрольно-надзорной деятельности, по-прежнему остаются препятствием для работы малых и средних предпринимателей.

«Получается как с драконом: отрубаем одну голову – появляются новые, - отмечает Светлана Чупшева. - Сегодня мы видим, что, несмотря на запуск реформы контрольно-надзорной деятельности, появляются новые нормативы в законодательстве, которые закручивают малому бизнесу гайки в сфере регуляторики».

Напомним, с 1 января 2021 года в России заработала «регуляторная гильотина» - часть масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности. К этому дню была проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись.

В ближайшее время в методологию рейтинга инвестиционного климата планируется внести новые показатели. Теперь там будут учитываться информация по «выживаемости малых и средних компаний».

«Для возможности обратной связи и изменений мы корректируем методологию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и туда внесем показатели бизнес-омбудсмена РФ. Это результаты по работе в контрольно-надзорной деятельности. В рейтинг также включим показатель самозанятых и выживаемость малого и среднего бизнеса», - сообщила Светлана Чупшева.

Также она пояснила, что в рейтинге будет учтено качество работы с бизнесом на местах.

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫЙ ПОДХОД

«Поздравляю команду Агентства стратегических инициатив с 10-летием начала работы, -, обратился к коллегам глава Экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - За это десятилетие вокруг АСИ возникла широкая партнёрская сеть – предприниматели, эксперты, активисты, инициативные горожане. Это те люди, которые хотят сделать жизнь вокруг себя лучше, наши города более привлекательными, помогают бизнесу стать более успешным, поддерживают внедрение новых технологиий. В этом движении мы – товарищи, соратники, партнёры».

Шувалов считает наиболее важным проект Национальной предпринимательской инициативы. Этой работой бизнес занимался совместно с правительством через систему «дорожных карт», и был достигнут большой успех. Эксперт напомнил, что такого прогресса в рейтинге Doing Business за короткое время не добивалась ни одна страна.

«У нас есть регионы-лидеры по привлечению инвестиций, но это ещё не всегда автоматически сказывается на конкретном человеке в конкретном городе. Повестка развития в масштабе стране должна отражаться на качестве жизни обычной городской семьи, - резюмировал Игорь Шувалов. - В рамках такого клиентоцентричного подхода АСИ сегодня работает над Национальной социальной инициативой, ВЭБ.РФ – над проектами, повышающими качество жизни в городах. Вместе мы можем сделать ещё много полезного для нашей страны».