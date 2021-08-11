Убили из-за издевательств и насилия: о чем говорят новые экспертизы по делу сестер Хачатурян

Сестер подозревают в убийстве отца Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В уголовном деле Михаила Хачатуряна появились новые экспертизы. Специалисты еще раз обследовали его дочерей, сестер Хачатурян. Девушки и их адвокаты на днях ознакомились с результатами.

Сестер подозревают в убийстве отца. И дело это тянется уже три года. 27 июля 2018-го в подъезде московской многоэтажки нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Он получил больше десятка ножевых ранений в шею, грудь, и истек кровью у лифта. Потом у убийстве признались дочери Хачатуряна. Старшей, Крестине, на тот момент было 19 лет, Ангелине - 18, Марии - 17. По версии следствия, девушки дождались, когда отец уснет и напали на него. Били ножом и молотком.

По словам девушек, отец в течение долгих лет издевался над ними, бил и домогался. В качестве доказательств даже предоставили аудиозаписи и переписки с друзьями. Однако родственники убитого утверждают, что Михаил лишь пытался воспитывать «распутных дочерей», а те решились на убийство из-за наследства. Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору (наказание по этой статье — до 20 лет колонии). А их адвокаты пытаются доказать, что это была необходимая самооборона.

По словам девушек, отец в течение долгих лет издевался над ними, бил и домогался

Младшую сестру, Марию, судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемой в момент совершения убийства. Поэтому ее судили отдельно от старших сестер. А в начале этого года следствие возбудило уголовное дело на самого Михаила Хачатуряна. Судебный процесс против сестер временно приостановили.

- Когда было возбуждено уголовное дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна, девушки были признаны потерпевшими. Следствие назначило несколько новых экспертиз, в том числе психолого-психиатрические и судебно-медицинские, - объяснил kp.ru адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. - Эксперты в итоге еще раз подтвердили: у сестер наблюдалось посттравматическое стрессовое расстройство и синдром жестокого обращения - результат многолетних издевательств и сексуального насилия со стороны отца. Также эксперты признали, что здоровью всех трех сестер был нанесен тяжкий вред. Соответственно, после таких результатов экспертиз мы будем вновь ставить вопрос о том, что девушки находились в состоянии необходимой обороны, так как защищались.

При этом адвокат отмечает, что дело против самих сестер Хачатурян все еще не закрыто.

- Но мы надеемся, что в ближайшее время его прекратят. Защита от продолжаемых и длящихся преступлений - это необходимая оборона.

По мнению Алексея Паршина, дело Михаила Хачатуряна в ближайшее время может быть передано в суд.