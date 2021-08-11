С 2022 года аккредитация для вузов станет бессрочной

Нередко мерилом соответствия вузов требованиям ФГОС являются субъективные вещи, которые зависят от трактовок экспертов, отметила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на стратегической сессии «Единой России» «Реализация партийных проектов», которая прошла 11 августа в Челябинске.

ГЛАВНОЕ – ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКОВ

Напомним, на съезде «Единой России» 19 июня по предложению Президента Елена Шмелева вошла в «пятерку» лидеров списка партии.

«Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа», - сообщила эксперт. - Это признавалось нарушением ФГОС. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг».

В связи с этим Елена Шмелева призвала представителей преподавательского и студенческого сообществ подключиться к разработке критериев оценки вузов в ходе будущих проверок.

«При реализации механизма аккредитационного мониторинга мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям, – подчеркнула спикер форума. - Самое главное качество программ, оценка работодателей, оценка выпускников».

ПРИВЛЕЧЕТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Важной составляющей развития системы образования в регионах сопредседатель ОНФ назвала создание современных студенческих кампусов мирового уровня. Один из них должен появиться в Челябинске.

«Этот проект приведет сюда в том числе и большое количество иностранных студентов. Закладывание инфраструктурных лабораторий, как центров коллективного пользования, это основа развития. Мы будем поддерживать, поделимся всем, что наработано. Вместе будем решать задачи, в том числе интеграции кампуса в единую городскую среду, создание транспортно-логистических развязок», – отметила Елена Шмелева.

Проект челябинского кампуса предусматривает строительство научных, образовательных, исследовательских и социальных объектов. Общая площадь превысит 126 тыс. кв. м. Инфраструктура будет рассчитана на прием порядка пяти тысяч студентов, ученых, педагогов. Планируется, что кампус в Челябинске объединит усилия и ресурсы ведущих организаций высшего образования Южного Урала, органов власти и бизнеса. Это поможет региону развивать конкурентоспособные научные, образовательные и производственные структуры, отрабатывать лучшие исследовательские и инновационные практики.