Расследование BBC: «Русские наемники» в Ливии пьют вино и читают «Игру престолов»

Пока наши караул-патриоты кричат, что «Россия вот-вот развалится», на самом деле она — вот такая. Поднимающаяся Империя

ТРЕТИЙ ВИД РАССЛЕДОВАНИЙ

Есть несколько форм современной журналистики. Например, ты можешь бессонными ночами рыть открытые источники — базы данных госзакупок, реестры юридических лиц — находить подозрительные совпадения (вот тут многомиллионный контракт получил сын чиновника) — и опубликовать антикоррупционное расследование.

Или ты можешь, рискуя жизнью, поехать на край света, кланяться пулям на передовой, заручиться доверием местных источников — и, как военкор «КП» Александр Коц, добыть доказательства, что «химатака сирийских властей против мирных жителей» — лишь галимый фейк, состряпанный по указке американских инструкторов.

Наконец, есть и третий вариант. Когда куратор из спецслужб передает тебе конверт из плотной бумаги без надписей. Внутри — распечатки телефонных переговоров, кадры оперативных съемок, банковские провОдки… и прочие документы, добытые по каналам разведки. И твоя задача — как в школе, «написать изложение»: не вылезая из-за стола, превратить сухие оперативки в зажигательный текст.

Некоторые журналисты избирают именно такой путь. Риска — ноль, слава и международные премии обеспечены. Особенно если ты пишешь на тему конъюнктурную, привечаемую: о «русской агрессии».

Поэтому когда лондонский медиа-холдинг BBC (финансируется британским правительством за счёт налога на телевидение с собственных граждан) публикует «расследование о российских наемниках в Ливии» — не нужно обольщаться. Это именно тот, третий вид журналистики.

Начало материала похоже на завязку шпионского триллера: источник в Ливии сообщает журналисту Би-би-си об обнаружении… планшета, принадлежавшего некоему «российскому наемнику». Когда обнаружил, где обнаружил, при каких обстоятельствах, каков серийный номер (обычно гравируется на задней стенке устройства) — все эти «маловажные» подробности умалчиваются.

А как было на самом деле? Предложим свою версию.

ЗАРПЛАТА — В 10 РАЗ БОЛЬШЕ СРЕДНЕЙ

Западные разведки (прежде всего, партнеры англичан — американцы) умеют получать удаленный доступ к любому мобильному устройству, включая ваше. Ведь именно их программисты в Калифорнии создали две самые распространенные в мире операционные системы, оставив там «черные двери» — так называемые уязвимости нулевого дня, через которые спецслужбы могут скачать ваши личные фотографии, переписку и другие файлы. Хотя и «найденный планшет» тоже мог иметь место — хороший способ залегендировать добытые таким образом «тайны русских наемников».

Теперь к самому интересному. Отечественные военспецы действительно присутствуют от Сирии до Центральноафриканской Республики. При СССР их отправляли «выполнять интернациональный долг» — в Афганистан какой-нибудь — принудительно, иной раз призывая в армию со второго курса вуза (как было в разгар наших операций под Кандагаром в 1980-е). По итогам ты в лучшем случае получишь медальку и психическое расстройство, в худшем — станешь «грузом-200».

Сейчас все иначе. Можно сказать — справедливее. Современные воины-интернационалисты (можете называть их «наемниками», можете — «военными советниками») рискуют жизнью за огромные деньги. Когда обстановка стабильна — месячная зарплата такого сотрудника составляет от 150 тысяч рублей; в горячие время, если, скажем, нужно защищать объекты от атак разномастных боевиков — можно заработать и полмиллиона в месяц. Или погибнуть; в таком случае твоим родным выплачивается многомиллионная компенсация.

Так что в каком-то смысле все честно. Не хочешь работать грузчиком в магазине у дома за 20-30 тысяч (многие «воины-интернационалисты» по молодости попадали в тюрьму за хулиганство и сейчас не могут устроиться на нормальное место)? Пожалуйста, езжай в Африку, получай в 5-10 раз больше… но и с бОльшими рисками. Этакий социальный лифт для мужчин из малых городов.

Причем раньше СССР финансировал подобные «миротворческие кампании» из собственного кармана. А ныне частные военные корпорации (ЧВК) — прибыльный бизнес. В обмен на защиту какой-либо малой страны от международного терроризма, они получают право добывать здесь природные богатства — нефть, алмазы… Так что все довольны, включая местных жителей — на их земле благодаря «воинам-интернационалистам» наконец-то воцаряется мир.

«ПЛАН — НАЙТИ ВСЕХ И УБИТЬ»

Вряд ли авторы статьи на Би-Би-Си задумывали именно позитивный, рекламный эффект — но получилось именно так. Читаешь и размышляешь: пока на Западе торжествуют нетрадиционные ценности, а в войсках НАТО устраивают месячники гомосексуальности — где-то на земле, оказывается, есть бравые ребята, похожие на героев старых нетолерантных боевиков с молодым Сильвестром Сталлоне.

Буквально: в статье Би-Би-Си приводится фотография. Два «русских наемника» у грифельной доски, где написано: «План — найти всех и убить». Точка. После такого — пассионарной молодежи если что и хочется, то это записаться в ЧВК. Чтобы чьи-то политкорректные физиономии немного поперекашивало.

В тексте Би-Би-Си попадаются забавные детали. На планшете «наемника» закачаны книги «Игра престолов», пособие по виноделию и «Майн Кампф» (многие «интернационалисты» ранее прошли Донбасс, видимо, изучали идеологию своих оппонентов — украинских националистов).

Как пишут журналисты, «русские наемники» укомплектованы лучше, чем западные ЧВК. У «интернационалистов» — танки, новейшее вооружение, вплоть до портативных станций радио-локационной разведки и радио-электронной борьбы…

Главное, не перепутать методичку; завтра те же самые публицисты в иноагентских СМИ будут вам рассказывать о «критических проблемах российской армии, оснащенной устаревшим оружием».

— Русские сражаются не за контроль над Ливией — а за то, чтобы диктовать условия в Африке и по всему миру, — цитирует Би-Би-Си некоего ливийского депутата.

Почитаешь такие расследования — и как-то сразу тепло на душе. Пока наши караул-патриоты в один тон с киевскими пропагандистами кричат, что «Россия вот-вот развалится», на самом деле она — вот такая. Поднимающаяся Империя.