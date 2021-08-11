Еврейская область представит на «Улице Дальнего Востока» проекты по созданию биомедицинского кластера и горнодобывающих производств

Еврейская автономная область представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока»

Еврейская автономная область представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 2–7 сентября во Владивостоке во время VI Восточного экономического форума.

- В Еврейской автономной области начнет работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян. Здесь может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места самого широкого плана: и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов – инженеров, программистов, логистов. Этот и другие проекты будут представлены в павильоне области. С экономическим потенциалом, культурными особенностями и природными богатствами смогут ознакомиться гости и участники Восточного экономического форума, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В павильоне ЕАО разместят информацию об инвестиционных проектах региона. В частности, посетителям расскажут о создании биомедицинского кластера, высокотехнологичного лесопромышленного предприятия «ВТК Инвест», горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов, о первом мосте между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян и других проектах.

- Еврейская автономная область имеет богатый потенциал в разных сферах: промышленность, культура и туризм. Все эти возможности мы представим на площадке Восточного экономического форума. Гости нашего павильона смогут больше узнать о возможностях автономии. Наряду с уже зарекомендовавшими себя инвестиционными проектами будут представлены и те, которые только начинают реализовываться. Каждый гость нашей площадки сможет ближе познакомиться с самобытной еврейской культурой и нашими спортивными достижениями. Нам есть чем гордиться и что показать на площадке ВЭФ, – сказал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Также Еврейская автономная область продемонстрирует туристический потенциал через санаторно-курортный комплекс «Кульдур», 100-летие Волочаевской сопки и «Еврейское местечко».

В рамках культурной программы перед посетителями выставки выступят ансамбль еврейской песни «Иланот», народный ансамбль скрипачей, дуэт кавер-группы Holiday Pro и другие артисты. Любители спорта смогут на площадке павильона посмотреть показательные выступления по кёкусинкай с участием мастера спорта России Евгения Башкирова, сделать зарядку цигун.

Кроме того, на территории экспозиции региона разместят летнее открытое кафе с блюдами региональной кухни.

Напомним, что выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта для участников Форума 2–4 сентября, жители и гости Владивостока смогут посетить ее 5 и 6 сентября, 7 сентября пройдет социальный день.

Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в ДФО.