Бородина, Ревва, Деревянко не жалеют денег на учебу наследников: звезды платят миллионы за элитные школы

Ксения Бородина отдала старшую дочь Марусю в гимназию имени Примакова. Младшая дочь телеведущей тоже будет ходить в эту школу. Фото: Instagram.com

Через три недели в школу. Большинство звездных родителей отведут наследников в частные элитные школы, учеба в которых по карману только очень обеспеченным семьям. Для детей востребованных артистов год учебы в дорогой школе равен выступлению на двух «заказниках» или паре съемочных дней. Рассказываем какие суммы в новом учебном году придется заплатить звездам за учебу наследников.

Большинство этих частных школ находятся в Подмосковье неподалеку от элитных поселков, где живут семьи обеспеченных знаменитостей. В престижных частных учебных заведений похожие условия обучения и пребывания. Вот основные принципы: дети могут находится в школе целый день – после уроков отдых, кружки и секции, дополнительные занятия по предметам и интересам, все домашнее задание делают с учителями в школе, вкусное питание, прогулки, бассейн. Территория школ с усиленной охраной, с шикарными бассейнами, футбольными полями и теннисными кортами. При поступлении детей тестируют, в обязательном порядке учат два иностранных языка с их носителями, обещают опытных педагогов, в классах не больше 24 человек – индивидуальный подход.

Дети идут в лес

В этом сентябре актер Павел Деревянко поведет в школу уже двух дочек: пятиклассницу Варвару и первоклашку Александру. Павел с экс-женой Дарьей на этот учебный год выбрали для детей частную школу в поселке Лесное Лапино на Рублево-Успенском шоссе. У этого учебного заведения под названием «Искатели» территория в четыре тысячи квадратных метра в лесу. Называют они себя «антишколой» - обещают, как и все их коллеги, развивать сильные стороны каждого ребенка индивидуально.

Цена: Обучение одного ребенка в новом учебном году стоит 750 тыс. руб.

Уроки на лугу

В гимназии имени Евгения Примакова учатся дети Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Анны Банщиковой, внуки Надежды Бабкиной. В гимназии работает система домов – успехи каждого ученика приносят баллы дому, поэтому дети помогают друг другу, много общаются после уроков, проходят тренинги. Здесь билингвальная среда – учителя и ученики говорят свободно на двух языках. В неделю у ученика по десять часов английского. Иногда занятия идут на свежем воздухе – на лугу. Преподают предметы и на русском, и на английском. В гимназии изучают все предметы российского стандарта и дисциплины, традиционные для англоязычной системы образования. Есть возможность вместе с аттестатом получить диплом международного бакалавриата (IB).

Цена: Обучение одного ребенка за учебный год 800 тыс. руб.

Учеба десять месяцев

В Павловской гимназии учатся дети певиц Глюкозы, Ани Лорак, Славы, артиста Александра Реввы. Как и во многих частных школах: гордятся отбором педагогов, учебный год десять месяцев, каникулы пять раз в год, летние - два месяца. Павловская гимназия сотрудничает с «Высшей школой экономики». По спортнагрузкам здесь все укомплектовано – есть тренера по плаванию, художественной гимнастике, теннису, шахматам, футболу, бальным танцам, баскетболу. Дети пишут исследовательские работы по интересам.

Цена: Обучение ребенка стоит 1 млн. 475 тыс. руб. Дополнительно надо заплатить 205 тыс. руб. как разовый авансовый платеж при поступлении в школу.

Балы у гимназистов

В столичных и подмосковных филиалах Ломоносовской школы учатся дети Михаила Пореченкова, Ирины Дубцовой, Жасмин, Екатерина Климовой, Михаила Пореченкова, Владимира Соловьева, Антона Комолова. Здесь гордятся моделью, основанной на индивидуальном обучении. В старших классах у каждого ученика свой план обучения. В школе регулярно мониторят здоровье и психологическое состояние детей, проводят балы, форумы, поэтические телемосты, спортивные соревнования, кормят четыре раза в день.

Цена: Обучение ребенка в новом учебном году стоит 1 млн. 422 тыс. руб.

Каждому учителю – по воспитателю

Лиза и Гарри Галкины на линейке в школе. Фото: Instagram.com

Дети самой обсуждаемой звездной пары в стране Максима Галкина и Аллы Пугачевой пойдут во второй класс. Лиза и Гарри Галкин учатся в Первой московской гимназии. В каждом классе начальной школы помимо учителя есть воспитатель – он водит детей на допзанятия, прогулки. После уроков дети отдыхают, гуляют, едят, посещают кружки и секции, допзанятия, делают домашку. С первого класса часть предметов основной программы преподается на двух языках: русском и английском.

Цена: Месяц обучения в гимназии – 160 тыс. руб. за одного ребенка.

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