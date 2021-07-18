Выпускники-2021 – дети звезд получили дипломы: кем будут работать дочери Леонида Якубовича, Дмитрия Маликова, Ольги Кабо

Дмитрий Маликов гордится своей выпускницей МГИМО — Стефанией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока абитуриенты ждут зачисления в вузы, выпускники получают дипломы, которые защищали в июне. Рассказываем, кто из наследников звезд выпустился из вузов в этом году и кем будут работать дети артистов.

Стефания, дочь Дмитрия Маликова

21-летняя дочь певца Дмитрия Маликова окончила МГИМО, факультет международной журналистики. Стефания Маликова рассказывает: «Защитила диплом на 95 баллов. Грущу, что пришлось это делать в онлайн-формате, потому что ничего не может заменить эту волнующую атмосферу, когда ладошки потеют, забывается все, что было выучено наизусть, да и в целом.. слезы счастья после очередного сданного экзамена. Я никогда не была отличницей, всегда училась хорошо, случались, конечно, тройки, и даже иногда пересдачи - на втором, третьем курсе было ух как непросто, но всегда к ним готовилась и все сдавала. За четыре года в МГИМО я обрела настоящих подруг, познакомилась с прекрасными людьми - весь преподавательский состав, особенно кафедра английского и кафедра журналистики. Открыла для себя много нового и интересного, прочитала много отечественной и зарубежной литературы, научилась брать на себя ответственность и впоследствии основала свою компанию».

Стеша Маликова по специальности не работает – она бизнесвумен. Маликова основала свой бренд одежды. Ее команда придумывает и отшивает коллекции одежды, которую продают в шоуруме бренда и через интернет-магазин. Дела идут бойко. Также Стефания зарабатывает на жизнь съемками в рекламе. После защиты диплома Маликова устроила каникулы – путешествует по России с женихом - звездой мирового хоккея Кириллом Капризовым.

Варвара, дочь Леонида Якубовича

23-летняя дочь телеведущего Леонида Якубовича отучилась шесть лет в магистратуре. Варвара – выпускница МГИМО, факультета международной журналистики. Варвара шутит: «До сих пор не понимаю каким образом мне выдали красный диплом. Ну, пусть будет, люблю красный цвет!» Во время учебы она работала в информационном агентстве, и сейчас продолжает писать. А главное увлечение Варвары – музыка, весной она выпустила свой первый альбом. Песни девушка пишет сама, занимается вокалом с педагогом, а с выпуском альбома помог папа. Однако Варвара – девушка самостоятельная, денег у родителей на дорогие вещи не просит, живет отдельно – в квартире мамы в Москве. Песни наследница Якубовича выпускает под творческим псевдонимом Barbara Vido.

23-летняя дочь телеведущего Леонида Якубовича отучилась шесть лет в магистратуре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Григорий, сын Игоря Верника

21-летний сын народного артиста Игоря Верника продолжает династию. Григорий Верник закончил с красным дипломом Школу-студию МХТ. Верник-младший уже и в кино снимается активно: сериалы с его участием «Домашний арест», «Содержанки», «Война семей 2», «ИП Пирогова» и другие. Игорь Верник считает, что сын его улучшенная копия: «Счастливого полёта, сын! Ты моя гордость, мое продолжение, моя семья!» У Григория путь к модным режиссерам в кино и сериалы уже проложен – каникул нет, съемки в разгаре. Скорее всего, в ближайшие годы «Г.Верник» мы будем видеть в кинотитрах чаще, чем «И.Верник».

Сын Игоря Верника Григорий радуется красному диплому Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна, дочь Ольги Кабо

23-летняя дочь заслуженной артистки Ольги Кабо учится сразу на двух факультетах. Сейчас Татьяна получила диплом об окончании философского факультета МГУ. Рассказывает Ольга Кабо: «Моя дочь Татьяна получила диплом мага – магистра философии МГУ. Танечка очень целеустремленный человек и всегда добивается своего. После окончания Балетмейстерского факультета ГИТИСа поступила в МГУ сразу на два факультета- Философский и Психологический. Первый благополучно окончен».

Дочь Ольги Кабо Татьяна с дипломом МГУ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Таня в юные годы танцевала сама и окончила академию балета, затем поступила в ГИТИС и получила диплом балетмейстера, ставила балет. А теперь девушка получает серьезное образование – для себя, для жизни и новой профессии.

Александра, дочь Славы

22-летняя дочь певицы Славы защитила диплом в РУДН. Александра Морозова после школы поступила в высшее театральное училище имени Щепкина, но после первого курса учебу бросила. Так Саша стала студенткой-лингвисткой Российского университета Дружбы народов, во время учебы ездила по программе обмена студентами в Париж. И вот вершилось, Александра хвастается: «Диплом защитила. Теперь я дипломированный лингвист». А работает Саша, как и ее мама – певицей. Александра поет и мечтает стать большой звездой. Продюсер начинающей артистки – мама, которая использует свой опыт и связи для продвижения дочери.

Певица Слава радуется диплому дочери Саши Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алена Водонаева, экс-участница «Дома-2»

39-летняя Алена Водонаева после школы окончила филфак Тюменского госуниверситета, по специальности журналистика. В Тюмени Алена вела на местном ТВ программу криминальных новостей, а потом уехала в новую жизнь – в Москву на «Дом-2». Сейчас Водонаева бизнесвумен – у нее салон красоты. А также Алена считает себя успешным блогером. Поэтому минувший год она училась онлайн в МГУ и на днях получила диплом о профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации. Специальность «современная журналистика и блогинг».

Алена Водонаева с дипломом на журфаке МГУ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Обучение – платное. Водонаева собой гордится: «Еще одна личная высота взята. Диплом журфака МГУ. Это был прекрасный год: сложный по нагрузкам, мощный по новым знаниям и восхитительный по впечатлениям от происходящего. Спасибо всем нашим преподавателям за увлекательное путешествие длиною в учебный год. У меня была всего лишь одна четверка, но я ее пересдала на пять. Просто, чтобы гордиться собой. Ну и чтобы в табеле было красиво».