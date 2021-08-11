В приложениях Яндекс.Лавки, Еды и Маркета стало доступно округление стоимости заказа: разница отправится на благотворительность

В приложениях Яндекс.Еды, Лавки и Маркета появилась функция округления — эти сервисы подключились к социальному проекту Яндекса «Помощь рядом». Теперь пользователи могут округлять стоимость покупок в большую сторону, а разница отправится на нужды благотворительных фондов.

Деньги от округления в Лавке, Еде и Маркете распределяются между семью благотворительными фондами: фонд помощи нуждающимся «Дари еду», приют для животных «Ника», фонд помощи хосписам «Вера», фонд помощи пожилым людям «Старость в радость», благотворительная организация для бездомных «Ночлежка» и фонд помощи неизлечимо больным детям «Дом с маяком». Им нужны средства на продуктовые корзины для семей в трудной жизненной ситуации, корма для животных, стиральный порошок, одноразовые пеленки и другие гигиенические принадлежности.

За счет пожертвований фонды смогут заказать необходимые товары без комиссии и с бесплатной доставкой на Яндекс.Маркете или у других поставщиков. Отчёты о покупках будут ежемесячно публиковаться на сайте проекта.

Чтобы помочь фондам, достаточно включить функцию округления в приложении Еды, Лавки и Маркета. Она доступна только при оплате картой. Можно выбрать, до какого числа округлять: кратного 10, 50 или 100. Например, если сумма покупки — 855 рублей и включено округление до 50, спишется 900 рублей. Разница в 45 рублей уйдет на благотворительность. Если сумма итак получилась круглой, дополнительных списаний не будет. Отключить и вновь подключить опцию можно в любой момент.

— Мы убеждены, что небольшие регулярные пожертвования эффективнее, чем крупная сумма от случая к случаю. Благодаря им фонды могут решать текущие проблемы и строить планы на будущее. Включая округление, пользователи Яндекса делают помощь фондам такой же частью повседневной жизни, как поездки на такси или покупки в интернете. Опыт Такси показывает, желающих помогать много — округление уже включили более 360 тысяч пользователей, — рассказал операционный директор «Помощи рядом» Никита Соловьев.

— Наш фонд занимается помощью животным более 10 лет, — рассказывает директор фонда «Ника» Вера Митина. — Каждый день мы думаем, как накормить подопечных и помочь другим приютам. Округление в Еде, Маркете и Лавке поможет облегчить эту задачу, и тогда больше животных получат помощь. К тому же, проект наполняет ежедневные заботы и покупки людей особым смыслом, а благотворительность постепенно становится приятной и полезной привычкой — именно к этому должно стремиться современное общество.

Проект «Помощь рядом» работает с марта 2020 года. Сейчас к нему подключено 130 фондов по всей стране. Функция округления в рамках проекта появилась в Яндекс.Такси. Округляя стоимость поездок, пользователи помогают маломобильным подопечным фондов бесплатно пользоваться сервисом. За восемь месяцев «Помощь рядом» организовала 55 тысяч поездок для подопечных 42 благотворительных фондов в 18 городах России.