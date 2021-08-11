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Общество11 августа 2021 19:26

Минпромторг сокращает цепочку посредников при формировании цен «борщевого набора»

Меры по снижению стоимости сезонных овощей ранее предложили депутаты фракции «Единой России»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

На финальную цену «борщевого набора» - цену на прилавке магазина – во многом влияет стоимость доставки товара, поэтому в федеральном правительстве приняли решение о концепции развития продовольственных рынков, отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и представителями X5 Group в распределительном центре федеральной торговой сети «Перекресток» «Софьино».

«Главная задача - сократить путь от грядки до конечного потребителя. Этому способствует увеличение ярмарок. А это положительно скажется на вовлечении в оборот продукции, которая производится малыми и средними товаропроизводителями», - сообщил Виктор Евтухов.

«Мы подготовим предложения по хранению и транспортировке продукции сельхозназначения, особенно для малых и средних предпринимателей и личных подсобных хозяйств. Именно они выращивают основную массу продуктов «борщевого набора», - пояснила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

С начала работы федеральной рабочей группы «Единой России» в регионах организовано около 7,5 тысяч ярмарок, а всего с начала года – более 9 тысяч. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В этом году будет получено больше овощей, особенно картофеля, чем в прошлом. «Та задача, которая была поставлена, к концу лета - с точки зрения снижения стоимости «борщевого набора» - она будет достигнута», - подчеркнула Оксана Лут.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора». Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

На совещании с членами федерального правительства 21 июля президент поддержал предложения депутатов фракции «Единой России» и Кабмина по снижению цен на сезонные овощи и поручил губернаторам взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.

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