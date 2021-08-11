Сотни грузовиков застряли в пробке на границе России и Китая: какие товары могут из-за этого подорожать

Просочиться через границу удается нескольким десяткам машин в сутки - это в разы меньше, чем нужно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, мы на пороге очередного «контейнерного кризиса». Как пишут российские (да и китайские тоже) СМИ, ситуация на границе России и КНР очень сложная. Каждый день у погранпереходов скапливаются сотни фур - причем как на въезд в Россию (с товаром), так и на выезд из РФ (пустые). Просочиться через границу удается нескольким десяткам машин в сутки - это в разы меньше, чем нужно. Те, кому не удалось попасть на ту сторону, подолгу днюют и ночуют у перехода.

Почему так случилось и чем все это грозит? Отвечаем на главные вопросы.

1. В чем причина пробок?

Мы не просто так назвали этот кризис очередным.

Все помнят, как в марте морской контейнеровоз Ever Given встал на мель, перегородив Суэцкий канал. Почти неделю корабли с товаром не могли пройти по каналу. Это привело к перебоям во всей мировой торговле, а следом - пусть к небольшому, но все-таки дефициту и подорожанию многих товаров.

Потом в мае-июне из-за вспышки коронавируса китайцы закрыли контейнерный терминал в провинции Гуандун – крупнейшем транспортном узле Китая. Сотни тысяч контейнеров с товарами «столпились» в терминале и неделями не могли отправиться к заказчикам. А еще в нынешнем году выросли тарифы на перевозку грузов по морю из КНР.

После этого многие компании стали искать обходные пути для отправки товаров из Китая в Европу. Одним из таких путей и стала доставка на фурах через Россию. Поэтому поток грузовиков с товаром из Китая через нашу страну этим летом серьезно вырос. И тут...

- В Китае сейчас всплеск коронавируса. Там резко усилились карантинные меры, и, видимо, ужесточились требования по документам, которые сопровождают груз. Не у всех водителей оказались необходимые документы. Это и привело к заторам, - говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

2. Чем это грозит?

Известно чем - повышением цен. Сейчас нельзя оценить масштаб (куртки подорожают на 2%, а мобильники на 3%), но свою небольшую лепту в общую инфляцию эта ситуация может внести. Особенно если затянется на несколько недель.

- Перебои в цепочках поставок товаров всегда чреваты ростом цен, - констатирует Алексей Коренев. - Представьте себе, что микросхемы, которые используются для сборки практически любой техники от автомобилей до кассовых аппаратов, надолго застряли на границе. Производство на время останавливается, затраты увеличиваются, а следом растут цены.

По словам эксперта, в основном из Китая идут поставки электроники. Именно она и может подорожать в первую очередь.

- Это телефоны, компьютеры, комплектующие для сборки различной техники, - продолжает Алексей Коренев. - Много бытовых приборов - телевизоры, стиральные машины и т. д. - собирается в России и других странах именно из китайских комплектующих.

3. Как Россия зарабатывает на импорте из Китая в Европу?

Многие товары, которые застряли на российско-китайской границе, везут не к нам, а в страны Европы. Россия что-то с этого имеет?

- Иностранные грузовики не просто так ездят по нашей территории, они платят за транзит, - объясняет Алексей Коренев. - Конечно, морские пути в этом плане имеют большое преимущество. Одно судно перевозит больше грузов, чем тысячи автомобилей. Но автоперевозки гораздо более мобильны в этом плане. Грузовик и быстрее едет, и не зависит от таких происшествий как «пробка» в Суэцком канале.