Фото пожаров в Якутии в августе 2021: как целые села тонут в огненных реках

Пожары уничтожают целые поселки Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала лета в Якутии полыхают природные пожары. На сегодняшний день в республике были зафиксированы уже 172 возгорания – только за последние сутки были ликвидированы 20 очагов возгорания.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В тушении пожаров задействованы уже более 4,5 тысяч человек и свыше 750 единиц спецтехники. К борьбе с огнем начали привлекать самолет-зондировщик АН-26, при помощи которого можно вызвать искусственные дожди, кроме того, к ликвидации пожаров присоединились силы Минобороны – из состава Восточного военного округа в Якутию направили сводную инженерную роту в количестве 109 человек и 16 единиц техники.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году ситуация еще более напряженная, чем в прошлом: по словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, площадь, пройденная огнем, увеличилась в 1,2 раза. Тем временем президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии, а также самому отправиться в республику, чтобы самому руководить группировкой ведомства, ликвидирующей огонь.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ