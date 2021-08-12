Открыто неожиданное последствие ковида: переболевшие менее восприимчивы к боли и холоду

Универсальные рекомендации для всех: свежий воздух, прогулки, здоровое питание, позитивные эмоции Фото: Shutterstock

«КОВИД ДЕЙСТВУЕТ НАМ НА НЕРВЫ»

«COVID-19 действует нам на нервы: симпатическая нервная активность и гемодинамика (то есть особенности движения крови по сосудам. - Ред.) у молодых людей, выздоравливающих после заражения SARS-CoV-2», - так называется новая научная работа исследователей Аппалачского государственного университета (Appalachian State University) в Северной Каролине, США. О том, как ковид бьет по самым разным органам и системам организма, известно уже немало. Однако мы стали первыми, кто проверил последствия перенесенной инфекции для симпатической нервной системы у здоровой молодежи, пишут авторы исследования. И предупреждают: если серьезные изменения есть у таких пациентов, то на людях более старшего возраста, зачастую уже имеющих неполадки со здоровьем, болезнь может отразиться ощутимо сильнее.

«Бей или беги»: за что отвечает симпатическая нервная система

Симпатическая нервная система получила свое название из-за прямой зависимости от эмоций человека. Так, когда мы испытываем гнев или страх, симпатическая система реагирует реакциями «борьбы или бегства». Если угроз нет, она обеспечивает организму состояние «покоя и переваривания пищи».

Во время реакций «бей или беги» учащается сердцебиение, расширяются зрачки, усиливается потоотделение. Одновременно уменьшается кровоснабжение органов пищеварения, тормозится работа мочевыделительной системы. Максимум крови перенаправляется в скелетные мышцы, эволюционно предназначенные для реакции «бегства».

Словом, от работы симпатической нервной системы наше состояние зависит очень сильно. В числе прочего эта система влияет на частоту и силу сердечных сокращений, артериальное давление, выброс адреналина, уровень глюкозы в крови, кровоснабжение головного мозга, перистальтику кишечника, работу мочевого пузыря и т.д.

ЭЛЕКТРОД ПОД КОЛЕНОМ И ПАЛЬЦЫ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

Для участия в исследовании пригласили 16 юношей и девушек, имевших положительный результат ПЦР-теста и симптомы ковида 3-8 недель назад. Все они переболели в легкой форме, госпитализация не требовалась. Для сравнения набрали также контрольную группу - 14 добровольцев, чей организм не встречался с SARS-CoV-2. Средний возраст всех участников эксперимента - 21-22 года.

Основным методом оценки состояния симпатической нервной системы стала игольчатая электромиография. Это метод, при котором измеряется электрическая активность мышц и скорость прохождения нервного импульса к тканям с помощью специальных электродов. Один из них испытуемым вводили в малоберцовый нерв (чуть выше подколенной ямки), а второй подкожно на расстоянии 2-3 см.

Измерения проводили во время нескольких тестов:

- в покое лежа на спине на кровати,

- при вертикализации кровати специальным подъемником,

- при опускании пальцев рук в воду со льдом на несколько минут.

ЧТО ВЫЯСНИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Несмотря на молодость и легкую форму болезни, у перенесших инфекцию добровольцев реакции симпатической нервной системы заметно отличались от участников, не знакомых с ковидом. А именно:

- активность симпатических нервов в состоянии покоя у переболевших была выше. То есть, можно сказать, организм как будто был встревожен, начеку в ожидании возможных угроз;

- во время ортостатической нагрузки, то есть при подъеме кровати в вертикальное положение, у переболевших подскакивал пульс и сердцебиение становилось чаще, чем при той же процедуре у здоровых;

- а вот реакция на холод после ковида оказалась на удивление «спокойной». У перенесших инфекцию молодых людей симпатическая система показала меньшую восприимчивость к ледяной воде. В то время как у здоровых и нервно-мышечная реакция была более бурной, и артериальное давление повысилось, как происходит обычно в подобных случаях.

Кроме того, добровольцы оценили свои болезненные ощущения в ходе эксперимента. У переболевших восприимчивость к боли, как и к холоду, оказалась слабее.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Снижение некоторых неприятных ощущений - при воздействии холода и других источников боли - на первый взгляд, конечно, радует. Если бы не остальной «букет» последствий ковида для симпатической нервной системы. Увы, ослаблению восприимчивости к боли сопутствуют такие реакции, как нарушение сердечного ритма при изменении положения тела и повышенная активность симпатических нервов в покое.

Очевидно, что это еще далеко не все отголоски COVID-19 для разных отделов нервной системы. Однако есть надежда, что со временем многие неполадки все же проходят, надеются авторы научного исследования. И планируют продолжить наблюдать за состоянием переболевших спустя время.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Хроническим больным может потребоваться коррекция лечения, а молодежи для восстановления достаточно ЗОЖа

- Исследование американских коллег можно назвать пилотным. Оно носит клинико-экспериментальный характер, о чем свидетельствует протокол исследования и число участников. Но полученные результаты позволяют делать некоторые важные выводы, - отметил в комментарии для kp.ru известный профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

- В первую очередь, постковидный синдром у молодых людей проявляется, в том числе, в сохраненной активации симпатической нервной системы (см. выше «Справку «КП». - Ред.), - говорит профессор. - Такая активация носит компенсаторный характер. У взрослых лиц активность симпатической системы зависит от ряда факторов, важную роль играют состояние здоровья и возраст. У молодых активация происходит более интенсивно. С возрастом и при хронических заболеваниях возможности организма уменьшаются, и активность симпатической нервной системы меняется. Хотя, она как универсальный механизм задействована в формировании многих заболеваний различных органов и систем организма.

С одной стороны, сохраненная активация симпатической нервной системы говорит о хороших компенсаторных возможностях через 3-8 недель, считает эксперт.

- Нервная система, как известно, имеет продленную активность, такова особенность этой системы. Поэтому целесообразно продолжить исследование. А именно, требуется как минимум еще две точки измерения - через 14 и 20 недель. Уверен, что активность симпатической системы у переболевших молодых людей постепенно будет уменьшаться, если нет фоновых нарушений.

С другой стороны, это исследование демонстрирует, что у лиц более старшего возраста и с наличием одного и более заболеваний продленная активация симпатической нервной системы может по принципу замкнутого круга ухудшить состояние организма. «Может произойти нарастание симптомов основных заболеваний, - поясняет профессор Мамедов. - Безусловным выводом может быть только один постулат. Всем пациентам после перенесенного ковида требуется восстановительная терапия. Причем, речь может идти о таргетном подходе. То есть, у здоровых и молодых - один подход, у лиц в возрасте и с наличием заболеваний - другой, более интенсивный подход».

Кстати, измерение активации симпатической нервной системы может служить одним из индикаторов стабильности состояния организма, добавляет эксперт.

- Мехман Ниязиевич, что бы вы посоветовали переболевшим с учетом данных нового исследования?

- Универсальные рекомендации для всех: свежий воздух, прогулки, здоровое питание, позитивные эмоции, соблюдение режима сна и бодрствования. Более таргетные (целевые. - Ред.) вмешательства зависят от ключевых показателей состояния организма. Для хронических больных это коррекция доз препаратов (для лечения основных заболеваний. - Ред.) и тактики лечения в целом. У молодых людей, если нет явных клинических симптомов, не стоит прибегать к назначению препаратов, снижающих активацию симпатической нервной системы.