Зачем постановщик «Шторма» Борис Хлебников вылил на Александра Робака тысячи тонн воды

Это мужская история, жесткая, страшная, жизненная, смешная и жуткая

Роман Георгия Владимова впервые был опубликован в 1969 году в «Новом мире». Сразу после этого главного редактора журнала Александра Твардовского вынудили уйти в отставку (что, по мнению Владимова, было отнюдь не совпадением). В журнальном варианте книгу основательно порезала цензура, но это не уберегло ее от шквала злобных рецензий: официальная критика изощрялась в заголовках типа «Ложным курсом», «Сквозь темные очки», «Мели и рифы мысли», «Разве они такие, мурманские рыбаки?», «Такая книга не нужна!», «Кого спасаете, Владимов?»

Сегодня роман читается как симпатичная и очень типичная для 60-х вещь о молодых людях, ищущих себя. Главный герой - 25-летний матрос и рыбак с говорящей фамилией Шалай, собиравшийся бросить море, но записавшийся в очередной рейс; среди второстепенных персонажей - двое очень «городских», интеллигентных парней, страдающих от отсутствия в жизни четких моральных ориентиров. Судно, на котором они отправляются в Северную Атлантику за сельдью, попадает в небывалый шторм. И, погибая сами, рыбаки будут спасать с тонущего судна иностранцев - хоть этот подвиг с точки зрения холодного трезвомыслящего человека выглядит совершенно иррациональным, да к тому же и почти неосуществимым.

Сейчас фильм по «Трем минутам молчания» снимает режиссер Борис Хлебников. В 2000-е и начале 2010-х он был прекрасно известен критикам и завсегдатаям «Кинотавра», но нельзя сказать, что его фильмы «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь» и «Долгая счастливая жизнь» распробовала широкая аудитория. Положение изменилось в последние годы: «Аритмия» в 2017-2018 годах получила, кажется, все мыслимые российские кинонаграды, а сериалы «Обычная женщина» и «Шторм» стали большими хитами на онлайн-платформах и на телевидении.

Фото предоставлено компанией СТВ

Подзабытую за полвека книгу Владимова нашла и предложила прочитать Хлебникову продюсер компании СТВ Наталья Дрозд. И Борис признается, что сначала роман совершенно ему не понравился.

- Но потом я вдруг увидел в нем какие-то вещи, которые показались мне интересными. Это касается особенностей русского характера. Я терпеть не могу разговоры про «загадочную русскую душу», но здесь действительно возникло что-то интересное. При этом я не очень люблю 60-е годы как настроение, да и вообще не особо в них разбираюсь. И действие в фильме перенесено в современность: про нее я как раз что-то пытаюсь понять.

НЕМНОГО ПИРАТЫ, НО НЕ КАК В ГОЛЛИВУДЕ

В сценарии, написанном Хлебниковым и его постоянным соавтором Натальей Мещаниновой, от романа остались лишь отдельные мотивы. В центре фильма будет парочка простых и молодых ребят, Максим и Никита, у которых вся жизнь крутится вокруг айфонов. Их занесло в море, но они очень плохо представляют себе, насколько тяжела рыбацкая жизнь. Все остальные члены команды то веселятся над салагами, которых зовут «асисяями», то приходят в ужас от их неумелости и неопытности. Ну, а потом всей компании рыбаков придется столкнуться со штормом - уже не в метафорическом значении, как в хлебниковском сериале, а в самом буквальном.

Герои фильма, по словам Хлебникова, немножко пираты. То есть в строгом смысле слова они не являются преступниками и браконьерами, но все-таки не прочь немножко нарушить закон, чтобы добыть побольше рыбы, и часто руководствуются принципом «А я денежки люблю, я их вместе соберу». (Кстати, рыбаки действительно могут заработать в рейсе большие деньги, - так было и в советские времена, - но ценой адского, каторжного труда: рыбу необходимо не просто ловить, но и сразу же, на месте разделывать и обрабатывать. При этом об элементарном комфорте на ржавом сейнере можно сразу забыть).

Фото предоставлено компанией СТВ

Услышав пересказ сюжета, многие вспомнят голливудские фильмы про моряков в трудных погодных условиях, вроде «Идеального шторма» Вольфганга Петерсена или «И грянул шторм» Крейга Гиллеспи. Но, как утверждает Борис, его фильм будет мало на них похож: «у нас экшена – не так уж и много, а вообще это психологическая драма».

Кстати, название фильма «Три минуты молчания» - рабочее, скорее всего, к 2023 году, когда картина выйдет в прокат, оно будет изменено. У Владимова речь шла о трех минутах тишины в радиоэфире - периодически радисты прекращают все переговоры и передачи, чтоб появилась возможность расслышать сигнал SOS с тонущего судна. В сценарии об этом даже не упоминается. Да и вообще, название книги Хлебникову пока кажется слишком пафосным.

«ЦЕПЛЯЕШЬСЯ ВСЕМИ ЧЕТЫРЬМЯ КОНЕЧНОСТЯМИ - И ВСЕ РАВНО ВОЛНА СНОСИТ, КАК ПУШИНКУ»

Съемки «Трех минут молчания» сейчас идут в павильоне на окраине Петербурга, в получасе ходьбы от конечной станции метро «Парнас». Это бывший склад, который для съемок затоплен: актеры двигаются по специальной раскачивающейся конструкции, на них льется вода (за день - порядка 300 тонн), а за их спинами - синий фон, на котором потом будут дорисовывать небо и море. (Хлебников, привыкший снимать сравнительно камерные и простые в постановке фильмы, впервые сталкивается со сложной техникой и еще более сложной компьютерной графикой).

Помимо тонн воды, в павильоне есть тонны рыбы. Ее специально для съемок ловили в Мурманске, причем добыть ее было не так-то просто: по требованиям санитарного надзора, всю пикшу, сельдь и треску надо разделывать сразу после вылавливания, а кинематографистам рыбины требовались непременно целые, с головами. Потрошить их актерам приходится в кадре (а после съемок этот реквизит отдадут на зверофермы, где его съедят какие-нибудь норки). Александр Робак, играющий авторитетного немолодого рыбака по прозвищу отец Геннадий, научился обрабатывать рыбин, но за несколько недель подготовки к съемкам движения невозможно отработать до автоматизма - так что на крупных планах будут руки дублера.

Фото предоставлено компанией СТВ

Кстати, Робак, игравший главную роль в «Шторме», получил роль без проб: роль сразу писалась на него.

- Это мужская история, жесткая, страшная, жизненная, смешная и жуткая - говорит Робак. - Но это история про настоящих людей. Я сам с Урала, знал многих с Камчатки, с Кольского полуострова, и природу этих суровых персонажей понимаю, она мне близка… На съемках невероятная инженерия, невероятная подготовка, мы поражались тому, что находимся в таком пространстве - на конструкции, которая может раскачиваться под разными углами в такт шторму. При этом на каждую реплику приходит определенная волна! По 15 тонн воды одновременно заливалось на палубу, и актеров действительно сносило с ног. Ты вцепляешься всеми четырьмя конечностями во все, что попадается под руку, и все равно волна тебя сносит, как пушинку. И такое количество ветродуев, что ты не слышишь человека, который находится в двадцати сантиметрах от тебя - видишь только его открывающийся рот…

Конечно, это не настоящий корабль (съемки на настоящем впереди - для этого группа вскоре отправится в Териберку). Но перед тем, как начать работу, актеры и все остальные участники съемок посмотрели огромное количество материала. Одна сотрудница съемочной группы - документалистка, ученица Марины Разбежкиной - съездила на рыболовецкое судно, и отсняла там много часов, в подробностях запечатлев, как шкерится рыба, как достается трал, как ведут себя рыбаки…

Фото предоставлено компанией СТВ

Одного из парнишек, пробующих себя в качестве моряков, сыграл Олег Савостюк, второго - сын постановщика, Макар Хлебников. Актерского опыта у них минимум, но, по словам Робака, оба ведут себя как «красавцы». При этом Макар получил роль, пробуясь наравне с другими актерами (и режиссер настаивает, что на съемках абстрагируется от родственных связей с артистом).

Какие все-таки особенности русского характера заинтересовали Хлебникова в романе Владимова? Сам Борис об этом не распространяется, но Макар Борисович, к счастью, разговорчивее: ему кажется, что эти особенности связаны с тем подвигом, который внезапно и неожиданно для себя совершают персонажи.