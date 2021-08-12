Пластический хирург раскрыл операции Надежды Кадышевой: звезда сделала новое лицо за 1 млн рублей

Сайт kp.ru попросил пластического хирурга проанализировать два снимка Надежды Кадышевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Исчезновение Надежды Кадышевой обернулось громкой шумихой: поклонники подозревают, что певица отменяет концерты из-за проблем со здоровьем. Три года назад артистка перенесла сердечный приступ, а кроме того, у неё дважды подозревали онкологию, и по мнению специалистов, рак мог вновь напомнить о себе.

Как выяснил сайт kp.ru, в июне певица активно давала концерты и появлялась на публике, радуя зрителей цветущим и моложавым видом. Хотя за пару месяцев до этого пользователи соцсетей обсуждали, как невыгодно смотрится 61-летняя Кадышева на свежих снимках с тёзкой Бабкиной, которая старше ее на 10 лет. Эти два месяца королеву русской песни никто не видел…

Проанализировать два снимка Надежды Кадышевой (одно сделано в апреле, другое - в июне) сайт kp.ru попросил пластического хирурга Владимира Плахотина. Эксперт оказался категоричен.

- На мой взгляд, здесь однозначно была платизмопластика - операция по подтяжке шейной мышцы, которая избавляет пациента от лишней жировой ткани и омолаживает кожу, - рассказал пластический хирург. - Кроме того, применён SMAS-лифтинг (косметологическая процедура, обеспечивающая естественное омоложение кожи без скальпеля и услуг хирурга. - Ред.); подбородок выровняли, овал лица подтянули, убрали брыли. Также сделана блефаропластика нижних век и чек-лифтинг, за счёт которого поднялись скулы.

По словам эксперта, все эти процедуры красоты Надежда Кадышева могла осуществить одним днём, и в обслуживании звёзды был задействован не только пластический хирург, но и косметолог.

- На лбу заметны уколы ботокса, - продолжает Владимир Плахотин. - Также я вижу контурную пластику в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул. Форма подбородка изменена с помощью геля, и это не самый маленький объём: около четырёх «кубиков». В целом, результат артистки мне очень нравится: по сравнению с фото «до» заметна огромная разница, звезда побывала у высококлассных специалистов. Я это всячески приветствую: в этом возрасте лучше вкладывать в лицо, чем покупать очередную машину. Ну зачем старушкой ходить? Тем более, что артисты работают лицом.

По подсчётам эксперта, за все манипуляции Кадышева могла заплатить до 1 млн рублей. Если певица обращалась к модным хирургу и косметологу, эту сумму можно смело умножать на два.

- Отеки и другие побочные явления уходят за 2-3 недели. А в целом реабилитация после таких процедур может занимать до двух месяцев, - отмечает эксперт.