«Где-то всплакнул Прилучный»: Муцениеце похвасталась невероятной фигурой в бикини

Агата Муцениеце отправилась с детьми в Турцию. Фото: Инстаграм.

Агата Муцениеце отправилась с детьми в отпуск: 32-летняя актриса выбрала для отдыха один из турецких курортов. В Инстаграме она делится яркими отпускными снимками и видео. Актриса сняла смелый ролик, в котором она эффектно выходит из бассейна, демонстрируя во всей красе идеальную фигуру с рельефным прессом и пышным бюстом.

Кроме красивого видео Агата сняла в бассейне пару ироничных фото. На первом снимке Муцениеце стоит на бортике спиной к камере, хвастаясь упругими ягодицами. А на втором - падает в воду.

- Ожидание против реальности, - подписала оба кадра бывшая жена актера Павла Прилучного.

Актриса сняла смелый ролик, в котором она эффектно выходит из бассейна. Фото: кадр видео.

Впрочем, фолловеры считают, что на обеих фотографиях мама двоих детей выглядит прекрасно. Подписчики восхищаются фигурой Агаты и дарят ей комплименты.

«Где-то всплакнул один Прилучный»; «Хороша, чертовка»; «И это мама двоих детей. Просто умничка»; «Вот это пресс! Мое уважение и восхищение»; «Зад очень хорош»; «Радуюсь за вас. Приятно смотреть. Идеальная фигура, порядочность, талант, красота без фильтров»; «Такая аппетитная»; «Надеюсь, Паша смотрит и жалеет», — высказались они.

Фолловеры считают, что мама двоих детей выглядит прекрасно. Фото: Инстаграм.

Многие сравнивают Агату с новой избранницей Прилучного Мирославой Карпович – и это сравнение явно не в пользу звезды «Папиных дочек». Мирослава в последнее время сильно похудела – до такой степени, что, глядя на ее снимки, подписчики уверены, что у нее началась анорексия. Тогда как Агата демонстрирует здоровую фигуру с женственными округлостями.

Актриса продемонстрировала идеальную фигуру с рельефным прессом. Фото: Инстаграм.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в прошлом году. Несмотря на то, что расставание Агаты и Павла было бурным и скандальным, они смогли забыть былые разногласия ради детей. К слову, дети Прилучного и Муцениеце очень переживают из-за их развода и надеются, что родители все же помирятся. Об этом Агата как-то рассказала в своем YouTube-шоу «Честный развод». Актриса призналась: она считала, что дети все правильно поняли и спокойно восприняли расставание родителей. Но сейчас она начинает сомневаться в том, что развод прошел для них безболезненно.

- Понимаю, что я травмировала своих детей. Мия в последнее время начала говорить: «Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?». А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго… Развод неизбежен, если два человека не могут оставаться вместе. Драться и ругаться нет смысла, - рассказала звезда. Напомним, актриса обвинила своего мужа в домашнем насилии – по ее словам, это стало основной причиной ее расставания с Прилучным.