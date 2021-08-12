Самые могучие в небе: в России отмечают День Военно-воздушных сил

Наши ВВС и сегодня на фронте - с 2015 года они участвуют в операции против боевиков в Сирии Фото: Александр КОЦ

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС).

Почему избран именно этот день? Да потому, что 12 августа 1912 года указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но после революции 1917 года день рождения ВВС власти по различным соображениям не раз "переназначали".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При военном наркоме Фрунзе в 1925 году его перенесли на 14 июля, при Сталине в 1933-м, - на 18 августа, при Хрущеве и Брежневе День ВВС отмечали 9 июля, с 1972 года - в третье воскресенье августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так было до 2006 года, когда при Путине установили День ВВС РФ, вернув его к историческим корням, - 12 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 109 лет своего существования наша отечественная авиация прошла колоссальный путь от примитивных самолётов с черепашьей скоростью до крылатых гиперзвуковых машин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Именно русский военный летчик Пётр Николаевич Нестеров заложил основы высшего пилотажа, впервые в истории выполнив сложный элемент «мёртвая петля».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская военная авиация хорошо проявила себя в годы Первой мировой войны. Несмотря на то, что наша промышленность отставала тогда от военной промышленности других государств, а российские военные летчики воевали в основном на самолетах иностранного производства, именно в России в 1915 году отечественными конструкторами был создан первый в мире серийный многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец», а также специальный самолет-истребитель для его сопровождения. Для своего времени четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» был уникальным самолетом, на котором был поставлен ряд рекордов грузоподъемности и максимальной высоты полета.

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Во время Великой Отечественной войны советские военные летчики массово проявляли героизм и внесли огромный вклад в Победу. Всего за годы войны в стране было подготовлено 44 093 летчика, из них 27 600 погибли в бою. За годы войны более 600 советских летчиков совершили воздушные тараны. Наиболее результативными летчиками-истребителями Великой Отечественной войны стали наши воздушные асы – Иван Кожедуб (62 победы) и Александр Покрышкин (59 побед). За свои подвиги в небе они были трижды удостоены звания Героя Советского Союза.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В послевоенные годы наша авиация получила первые реактивные самолеты. 24 апреля 1946 года в небо поднялись советские машины такого класса – истребители Як-15 и МиГ-9. А вскоре за ними пошли в войска серийные МиГ-15 и Ла-15, а также первый советский фронтовой бомбардировщик с турбореактивными двигателями Ил-28.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале 1980-х годов на вооружение ВВС начали поступать самолеты уже четвертого поколения с существенным улучшением маневренности и летно-технических характеристик - истребители Су-27, МиГ-29 и МиГ-31, штурмовики Су-25, сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160. Наша авиационная промышленность продолжает удивлять мир новыми уникальными самолетами - таким как Су-75, недавно показанным на авиасалоне

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МАКС-2021.

А наш МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" стал самым грозным самолетом в мире.

Ну а кто сегодня в боевом строю ВВС? Это более 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29 и МиГ-31), примерно 150 ударных самолетов (Су-24 и Су-34), около 200 штурмовиков (Су-25), а также 150 учебно-тренировочных самолетов (в том числе Як-130), порядка 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160), более 40 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. А на подходе - сверхманевренные истребители МиГ-35С, а также перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наши ВВС и сегодня на фронте - с 2015 года они участвуют в операции против боевиков в Сирии.

Когда началась эта операция, появлялись вопли некоторых «специалистов»: мол, российская авиация «давно дышит на ладан», а все боевые самолёты России на авиабазе «Хмеймим» в Латакии – «летающий металлолом».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда этот «металлолом» начал мощно утилизировать террористов разных мастей вместе с их инфраструктурой в самых разных провинциях Сирии, ядовитая ирония стала угасать.

Служба в авиации как была так и остается заветной мечтой тысяч российских пацанов. Не случайно в вузы ВВС - самый большой конкурс абитуриентов. Кстати, летчиками и штурманами мечтают стать и девчата, - несколько десятков их уже учатся в Краснодарском военном училище.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Боевые крылья России с каждым годом становятся все крепче. С праздником, ВВС!