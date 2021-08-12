«Как на деда похож»: Мария Миронова показала годовалого сына на отдыхе в Хорватии

Мария Миронова проводит отпуск в Хорватии. Фото: Инстаграм.

Мария Миронова проводит отпуск в Хорватии: 48-летняя актриса с семьей отдыхает в Дубровнике. В Инстаграме артистка делится отпускными снимками и рассказывает свои впечатления о курорте. Мария опубликовала фотографию младшего сына Федора, которому в сентябре исполнится два года. Снимок сделан у крепостных стен Дубровника – одной из главных достопримечательностей города.

- Мать и довольное дитя встречают морской закат! Ну что может быть лучше? Р. S. Напишите, если что-то есть! — подписала редкий снимок с младшим сыном Мария.

Мария опубликовала фотографии своего младшего сына Федора. Фото: Инстаграм.

Подписчики отмечают, что светленький и голубоглазый Федя очень похож на своего деда – легендарного актера Андрея Миронова. «Гены взял и от деда Андрея, и конечно же от бабушки Екатерины. А в общем такой же красивый, как вы», - пишут фолловеры в комментариях.

Мария в Инстаграме описала свой распорядок дня: они с сыном весь день проводят на пляже и много купаются в Адриатическом море. Вечером звездное семейство отправляется на прогулки по старому городу, ужинает в кафе и ресторанчиках.

Мама с сыном весь день проводят на пляже и много купаются в Адриатическом море. Фото: Инстаграм.

- Дубровник сказочен, красив, уютен, но очень жарко тут в августе. Камни нагреваются и держат жару до самой ночи. Зато виды сумасшедшие и море очень чистое, - поделилась Мария своими наблюдениями.

Отец младшего сына актрисы Федора – 29-летний Андрей Сорока, с которым Миронова пока не спешит знакомить публику. Актриса считает, что счастье любит тишину, да и Андрей, судя по отзывам друзей, не тяготеет к публичности. В интервью Мария почти не делится подробностями своей семейной жизни, лишь как-то упомянула, что ее муж работает в российско-японской компании. Возможно, актриса не хочет рассказывать о своем избраннике, поскольку он ровесник ее старшего сына Андрея.

Подписчики отмечают, что светленький и голубоглазый Федя очень похож на своего деда – легендарного актера Андрея Миронова. Фото: Инстаграм.

Зато об избраннике дочери как-то рассказала на телевидении покойная мама Марии – исполнительница роли радистки Кэт Екатерина Градова.

- У них с Машей потрясающая семья, официальный брак. Он бизнесмен, предприниматель. Удивительный, необыкновенный человек, прямо на редкость. Маше с ним очень повезло. Больше сказать не могу – дочка не позволит, - сообщила тогда Екатерина Георгиевна.

Старшего сына актриса родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым, назвав мальчика Андреем в честь своего отца. Молодой человек пошел по стопам матери и дедушки с бабушкой, выбрав актерскую карьеру. Андрей Миронов снялся в нескольких фильмах, также он участвует в театральных постановках.