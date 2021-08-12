Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция

По предварительной информации, на борту находились 16 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушное судно совершило жесткую посадку на воду Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника. Первыми на помощь на лодках отправились сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок при крушении.

По предварительным данным, спасателям удалось обнаружить живыми 8 человек, как минимум двое из них получили тяжелые травмы. Поиски остальных продолжаются. Всего на борту было 16 человек, в том числе 13 туристов.

На место происшествия отправились спасатели региональной базы. Готовятся вертолет с водолазами и воздушное судно Территориального центра медицины катастроф. На месте работают два борта авиакомпании "Витязь-Аэро".

Потерпевший крушение Ми-8 погрузился под воду. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать плохая погода: вертолет заходил на посадку в условиях очень плохой видимости, по утрам в этом регионе сильные туманы. Другие приоритетные версии: ошибка пилотирования и техническая неисправность.