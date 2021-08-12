В американских тюрьмах арестанты-трансгендеры насилуют женщин

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После принятия в Калифорнии закона, позволяющего трансгендерам находиться в женских тюрьмах, в пенитенциарных заведениях штата началась волна насилия: оказавшиеся в женских исправительных учреждениях мужчины, считающие себя женщинами, стали насиловать арестанток.

Как минимум одна заключенная забеременела.

В правозащитной организации «Фронт освобождения женщин» (WoLF) заявили, что обладают показаниями семи свидетелей о случаях насилия, совершенных преступниками-биологическими мужчинами, переведенными в женские тюрьмы в рамках принятого закона.

В тюремном ведомстве также подтвердили, что готовятся к тому, что в женских тюрьмах волна нежелательных беременностей, а также насилия, будут только расти. Одним из свидетельств признания проблемы стала закупка и раздача женщинам-заключенным противозачаточных средств.

Принятый законодателями Калифорнии закон гласит, что трансгендеры вне зависимости от хирургической коррекции их пола могут быть переведены по их требованию в любое женское исправительное заведение. Причем перевод могут получить даже те преступники, которые ранее были осуждены за насилие в отношении женщин.