Битва за хлеб: Ростовская область показала рекордный урожай ранних зерновых

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил селян за рекордный урожай ранних зерновых. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На днях Ростовская область подводила итоги XXXII летних Олимпийских игр. Ростовчане завоевали в Токио 18 медалей, установив абсолютный рекорд по количеству завоеванных олимпийских наград, начиная с 1952 года. А сейчас настала пора подводить итоги «хлебной олимпиады».

«НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ»

Донские аграрии завершили хлеборубку, собрав 12 млн 685 тысяч тонн высококачественного зерна. Такими результатами Дон по праву может гордиться! Область побила свой собственный рекорд, установленный в 2017 году.

- Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тысяч тонн, - прокомментировал Василий Голубев.

Отметим, что донские хозяйства собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур уже почти с 3 млн 349 тысяч гектаров земли.

Лидерами по валовому сбору стали Сальский (781,5 тыс.тонн), Зерноградский (658,1 тыс.тонн) и Зимовниковский (640,4 тыс.тонн) районы.

- При этом 98% собранного урожая - это высококачественное продовольственное зерно, - подчеркнул Василий Голубев.

Средняя урожайность по области составила 37,9 ц/га, это почти на три центнера выше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель – 52,4 ц/га - у земледельцев Мясниковского района.

НЕЛЕГКИЙ ГОД

Таких высоких показателей удалось достичь, несмотря на погодные условия. С начала посевных селяне переживали за урожай - сев озимых осенью прошлого года проходил в условиях недостатка влаги, поэтому перед уходом в зиму всходы были получены на площади около 1,8 млн га. И это вызывало серьезные опасения за озимое поле.

Но благодаря весенним дождям ситуация выровнялась. Положительно повлияли на развитие сельхозкультур и осадки, выпавшие летом. Тем не менее, затяжная весна текущего года сместила начало уборки на июль. Но донские земледельцы не привыкли опускать руки и пасовать перед трудностями.

Они вели работы на полях днем и ночью! Не упускали ни одной минуты в битве за урожай! Кстати, битва хлеборобов развернулась параллельно с выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде в Токио.

За неделю до завершения Олимпиады и жатвы «аграрные победы» селян комментировал донской губернатор

- Селяне, как и олимпийцы, - настоящие герои. Потому что сложно работать в условиях аномальной жары, потому что убирать урожай нужно очень быстро. Хлеб - всему голова! – подчеркнул Василий Голубев.

В итоге донские селяне собрали свой большой победный урожай, внеся свою весомую лепту в российский каравай 2021 года.

АГРАРНЫЙ ПРОРЫВ

Отдельно стоит отметить, что донской край восьмой год подряд показывает высокую урожайность, вызывающую гордость.

Так, с 2014 года урожай ранних зерновых постоянно превышает 9 миллионов тонн. Но если вспомнить, то еще 8-10 лет назад регион собирал гораздо меньше зерна. Ростовская область за последние 8 лет совершила аграрный прорыв – удвоила производство зерновых культур.

Сейчас донской край полностью обеспечивает свои потребности в зерновых, увеличивает экспортный потенциал региона. А еще Ростовская область является ведущим аграрным и экспортоориентированным регионом России. Ее доля в общем объеме экспорта составляет почти 19%.

Так, с прошлого года в регионе в рамках нацпроекта реализуется федеральный и региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В 2020 году Ростовская область экспортировала продовольствия на сумму почти 5,9 млрд долларов США. Целевой показатель нацпроекта был перевыполнен на 18%. Этот показатель стал лучшим в стране.

А с начала этого года из Ростовской области уже экспортировано сельхозпродукции на сумму почти 2,8 млрд долларов США.

ФОРМУЛА УСПЕХА

Таких высоких показателей удалось добиться благодаря комплексному и системному подходу к развитию аграрной отрасли. Конечно, в основе аграрных побед лежит самоотверженный труд донских хлеборобов, любящих свое дело и чувствующих ответственность перед своим народом, перед своей страной.

Регион делает большой упор на техническое обеспечение и техмодернизацию донских хозяйств. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Свой вклад внесла и наука. Благодаря современным аграрным технологиям высокую урожайность донские хозяйства получают стабильно, несмотря на непростые погодные условия.

Еще одним важным слагаемым успеха является постоянная государственная поддержка - в этом году Ростовской области предусмотрено более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджета.

Кроме того, большой упор регион делает на техническое обеспечение и техмодернизацию донских хозяйств.

У донского края самый большой парк сельхозтехники в России, при этом Ростовская область является лидером в стране по количеству приобретаемой сельхозтехники. Так, с начала 2021 года донскими аграриями было приобретено 366 комбайнов, что на 55 % больше, чем в прошлом году, и почти 630 тракторов, что на 35,6 % больше прошлогоднего показателя.

В целом, машинно-тракторный парк донских хозяйств состоит из 12 тысяч зерноуборочных комбайнов, 260 кормоуборочных комбайнов, 13 тысяч грузовых автомобилей, 1,2 тысячи подборщиков, 1,5 тысячи косилок, более 4000 жаток валковых.

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Отметим также, что в регионе больше 10 лет действует областная губернаторская программа поддержки сельхозтоваропроизводителей при приобретении современной сельхозтехники в виде субсидирования 20 % ее стоимости.

За время реализации программы по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева были выделено больше 3,5 млрд. рублей.

За годы действия программы с участием средств областного бюджета приобретено 2113 зерноуборочных комбайнов, 554 трактора, более 5,7 тысяч единиц другой сельхозтехники. В том числе в 2021 году донским губернатором Василием Голубевым из областного бюджета было выделено 322,5 млн рублей, которые позволили просубсидировать приобретение 52 комбайнов, 83 тракторов и 370 единиц иной сельскохозяйственной техники.

Как итог - Ростовская область в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 2,5 млн тонн) и увеличивает экспортный потенциал, являясь лидером по агроэкспорту в России. Благодаря совокупности всех этих факторов Ростовская область остается регионом мощного агропромышленного производства, продовольственным донором России.

98% собранного на Дону урожая - это высококачественное продовольственное зерно. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Впереди у донского края - сбор урожая пропашных и поздних зерновых культур, результаты которого будут известны в ноябре. Но уже сейчас можно сказать, что и тут аграрии не подведут. Они сделают все возможное, чтобы у родного края был еще один повод для гордости!

Отметим, что, в свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил донских селян за труд и пожелал им успехов во второй части страды – уборке поздних зерновых.