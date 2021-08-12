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Политика12 августа 2021 13:29

Сергей Шойгу: России требуется динамичное и поступательное развитие

Глава военного ведомства на встрече со студентами Дальневосточного госуниверситета рассказал, зачем возглавил список "Единой России"
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Министр обороны Сергей Шойгу на открытии федерального штаба общественной поддержки "Единой России". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу на открытии федерального штаба общественной поддержки "Единой России". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Тяжелая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века, через которую прошла Россия, не должна повториться, стране требуется динамичное и поступательное развитие. Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем, - заявил Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которые обучающихся военно-учетным специальностям Железнодорожных войск на БАМе.

Ответил министр о побудительных мотивах решении возглавить список "Единой России": "Занимался аналогичной партийной работой в 90-х, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации – доверие к власти падало, экономика стагнировала. Предвыборная кампания тогда была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах России. Благодарен за доверие возглавить партийные списки на нынешнем этапе государственного строительства".

Глава военного ведомства отметил, что с тех пор страна поменялась кардинально: "в сравнении с 90-ми годами кратно возросла ответственность как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов".

Говоря о стратегической роли БАМа в экономике, обороноспособности страны, он подчеркнул, что каждое поколение должно оставить добрый след в истории страны.

- Надеюсь, - вам тоже повезет, и вы оставите такой свой след, - сказал Шойгу.

- Мы в свое время ехали на стройки подзаработать, а романтика была "по пути". Умение играть не гитаре и красиво петь песни не избавляли тебя от необходимости работать по 16 часов в сутки, получая за это соответствующее вознаграждение, - поделился воспоминаниями Шойгу в ответ на вопрос студента о дополнительных заработках на БАМе и пообещал "подумать о допуске стройотрядов к конкурсам и тендерам на долевом участии".

Во время общения один из студентов попросил объяснить министра историю одной фотографии, на которой он стоит в окружении "каких-то талибов".

- Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной - моджахеды. Мы еще не ушли, они уже пришли, а талибов, как и "Талибана" (запрещено в России) тогда еще в Афганистане не было, - прокомментировал Шойгу фото 30-летней давности на планшете, которое нашел в сети студент.

- Сейчас ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, - признал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также заявил, что пока "не планирует продолжения своей книги "Про вчера", побудительным мотивом написания которой стало желание рассказать о "делах прожитых лет и людях, с которыми свела судьба".

- При общении с молодежью обратил внимание, что некоторые из вас смотрят на меня, как будто я вчера родился, а сегодня стал министров. Как будто и не было в моей жизни института, студенческих лет, семи городов, когда, сдав объекты, приходилось перебазироваться с одной стройки на другую, - подвел итоги встречи со студентами Шойгу, и отметил, что "когда начинаешь об этом рассказывать, молодежь начинает понимать, что и в советскую эпоху "люди жили, и жили неплохо".

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